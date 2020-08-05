Demedi demeyin

D vitamini eksikliğinde yaygın vücut ağrısı, kas eklem ağrısı, sırt kalça ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikayetlerine yol açıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Ayhan Levent, ülkemizin yüzde 70'inde D vitamini eksikliğinin görüldüğünü vurguluyor. "Koyu cilt rengi veya yetersiz güneş ışığı maruziyeti nedeniyle sınırlı deri sentezi düşük D vitamininin en önemli sebebidir. Geriye kalan yüzde 10'luk kısım diyetle alınır. Diyette D vitamini en fazla yumurta sarısı, süt, karaciğer ve balıkta bulunur. Güneş ışınları ile sentez olmaksızın D vitamini sadece yiyeceklerle karşılanamaz" diyor.