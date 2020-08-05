Demedi demeyin

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    • Sağlık
    • 05.08.2020 Gazete
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    eksikliğinde yaygın vücut sı, , sırt kalça ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikayetlerine yol açıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. , ülkemizin yüzde 70’inde D vitamini eksikliğinin görüldüğünü vurguluyor.

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    D vitamini eksikliğinde yaygın vücut sı, , sırt kalça ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikayetlerine yol açıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. , ülkemizin yüzde 70'inde D vitamini eksikliğinin görüldüğünü vurguluyor. "Koyu cilt rengi veya yetersiz güneş ışığı maruziyeti nedeniyle sınırlı deri sentezi düşük nin en önemli sebebidir. Geriye kalan yüzde 10'luk kısım diyetle alınır. Diyette D vitamini en fazla yumurta sarısı, süt, karaciğer ve balıkta bulunur. Güneş ışınları ile sentez olmaksızın D vitamini sadece yiyeceklerle karşılanamaz" diyor.

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