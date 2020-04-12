DÜNYA, Coronavirüs'le mücadele ediyor. John Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolbert Nyenswah, "Salgının yayılmasını kontrol altına alan etkili önlemler uygulamayı başaran bazı ülkeler var ve bu ülkelerden ders almamız gerekiyor. Yalnızca demokratik ülkelerin uygulamasının çok da kolay olmadığı aşırı sert önlemlerle artış hızını kontrol altına alan Çin'den bahsetmiyorum. Bu kadar sert olmayan ancak hala etkili önlemler yürürlüğe koymayı başaran ülkeler de oldu" dedi.