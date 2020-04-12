DÜNYA, Coronavirüs'le mücadele ediyor. John Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolbert Nyenswah, "Salgının yayılmasını kontrol altına alan etkili önlemler uygulamayı başaran bazı ülkeler var ve bu ülkelerden ders almamız gerekiyor. Yalnızca demokratik ülkelerin uygulamasının çok da kolay olmadığı aşırı sert önlemlerle artış hızını kontrol altına alan Çin'den bahsetmiyorum. Bu kadar sert olmayan ancak hala etkili önlemler yürürlüğe koymayı başaran ülkeler de oldu" dedi.
Prof. Dr. Tolbert Nyenswah, 10 önemli uyarı yaptı:
1-Türkler el yıkama konusunda hassas. O nedenle hijyen önemli. 20 saniye kuralını es geçmeyelim.
2-Özellikle meyve ve sebzeleri iyi yıkayalım.
3-Hastalarla temas ettiğiniz anda, hiç vakit kaybetmeden dezenfekteler kullanın. Bu ihtimali düşürür.
4-Uzun süre havasız ortamda durmayın.
5-Hazır gıdalara karşı temkinli olun.
6-Kıyafetlerinizi en az 2 saat havalandırın.
7-Otomobilinizi mutlaka havalandırın, klimanızı açmadan önce camlarınızı açın.
8-Hastaneye gitmek zorunda kalırsanız, özenle giyinin. Kimseye ve hiçbir metale temas etmeyin.
9-Sokaktan açık hiçbir ürün almayın.
10- Ailelerinizle de temas etmeyin, yakınlaşmayın. Bu geçici bir durum ve bu kurala uyun.
TÜRKLER GİBİ YIKAYIN
Prof. Dr. Tolbert Nyenswah, Türkler'in el yıkamasından örnek verdi. Birçok dünyaca ünlü uzman da aynı öneride bulunmuştu.
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