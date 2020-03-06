Yaralara bitkisel tedavi

Doğadaki tek omega 7 kaynağı olan yabani iğde, birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. İğde, yara ve iltihapların bitkisel olarak tedavi edilmesinde, çok yararlıdır. Doğadaki tek omega 7 kaynağı olan yabani iğde, birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. İğde, yara ve iltihapların bitkisel olarak tedavi edilmesinde, çok yararlıdır.
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