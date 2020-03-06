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Yaralara tedavi

daki tek omega 7 kaynağı olan yabani iğde, birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. İğde, yara ve iltihapların olarak tedavi edilmesinde, çok yararlıdır.

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Yaralara bitkisel tedavi
Doğadaki tek omega 7 kaynağı olan yabani iğde, birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. İğde, yara ve iltihapların olarak tedavi edilmesinde, çok yararlıdır.

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