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Dirençli nedir? İşte sebebi...

Çoklu ilacı kullanılmasına rağmen kan basıncının kontrol edilememesine, 'dirençli tansiyon' deniyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Üstün; obezite, fazla tuz, hareketsiz yaşam, ve böbrek yetmezliğinin bu hastalığa neden olduğunu vurguluyor.

Kilo kilo tansiyon

Çoklu ilacı kullanılmasına rağmen kan basıncının kontrol edilememesine, 'dirençli tansiyon' deniyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Üstün; obezite, fazla tuz, hareketsiz yaşam, ve böbrek yetmezliğinin bu hastalığa neden olduğunu vurguluyor. "Hastanın dirençli tansiyon durumu varsa mutlaka bir uzmana gitmesi gerekir" diyor.

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