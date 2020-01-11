Çoklu tansiyon ilacı kullanılmasına rağmen kan basıncının kontrol edilememesine, 'dirençli tansiyon' deniyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Üstün; obezite, fazla tuz, hareketsiz yaşam, uyku apnesi ve böbrek yetmezliğinin bu hastalığa neden olduğunu vurguluyor. "Hastanın dirençli tansiyon durumu varsa mutlaka bir uzmana gitmesi gerekir" diyor.