Çoklu tansiyon ilacı kullanılmasına rağmen kan basıncının kontrol edilememesine, 'dirençli tansiyon' deniyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Üstün; obezite, fazla tuz, hareketsiz yaşam, uyku apnesi ve böbrek yetmezliğinin bu hastalığa neden olduğunu vurguluyor. "Hastanın dirençli tansiyon durumu varsa mutlaka bir uzmana gitmesi gerekir" diyor.
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