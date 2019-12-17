Kolesterole günde 2 elma

Her mevsimin meyvesi elma, hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığı koruyor. İngiliz Reading Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, bu meyvenin faydalarını gözler önüne seriyor. Günde iki elma tüketmek, içerdiği polifenol adlı lifler sayesinde kolesterolü düşürüyor. Kalbi koruyor.
- Sağlık
- 17.12.2019
- Gazete
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