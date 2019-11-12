Kalp ve damar hastalıkları, yaşam kalitesini düşürüyor. Hayatı tehdit ediyor. Yapılan araştırmalar, kalp ve damar sağlığını korumada doğru beslenmenin önemini gözler önüne seriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, kalp sağlığında kilit rol oynayan 10 gıdayı şöyle açıklıyor...
1 BALIK: Omega-3 deposundan zengin somon, uskumru, ringa balığı ve alabalık kalp dostudur. Haftada en az 2 kez tüketilmesi uygundur. Kolesterolü dengeleyip kalbi korur.
2 YEŞİL SEBZELER: Ispanak, karalahana ve pazı gibi gıdalar kalp krizine karşı korur. Bu tip sebzelerde damar sağlığı açısından faydalı nitrat bulunur. Tespit edilmiş ve düzenli bu tip sebzelerle beslenenlerde kalp krizi yüzde 15 civarında daha az görülür.
3 TAM TAHILLAR: Tam buğday, esmer pirinç, çavdar, arpa, karabuğday ve kinoa kolesterol ve tansiyonu düşürür. Günde 3 porsiyon tam tahıllı gıda tüketenlerde kalp krizi riski yüzde 22 azalır.
4 CEVİZ VE FINDIK: Kavrulmamış ceviz ve fındık, kalbi güçlendirir.
5 BAKLAGİLLER: Kuru fasulye ve barbunya gibi liften zengin baklagillerde bulunan nişasta, bağırsaklarımızdaki bakteriler tarafından sindirilir. Kalp atımını güçlendirir.
6 DOMATES: İçerisindeki likopen maddesi, antiokaidan bakımından zengindir. Vücuttaki iltihabı yok eder ve bağışıklığı güçlendirir.
7 BİTTER ÇİKOLATA: Kakao oranı yüzde 70 ve üzerindeki çikolatada bulunan flavonoid adı verilen maddeler, antioksidan özelliktedir. Damar sağlığı için faydalıdır.
8 SARIMSAK: Özündeki allisin maddesi damar gevşetici ve tansiyon düzenleyici etkiye sahiptir. Kalp sağlığını koruyan sarımsak, kriz riskini de azaltır.
9 MEYVE: Karadut, kızılcık ve ahududu gibi meyveler kalp damar hastalığı açısından faydalıdır.
10 SIZMA ZEYTİNYAĞI: Düzenli zeytinyağı tüketimi, kalp hastalığı gelişme riskini yüzde 30 oranında azaltır.
KALBİNE İYİ BAK - PROF. DR. ÖZLEM ESEN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
BİTTİ
1 BALIK: Omega-3 deposundan zengin somon, uskumru, ringa balığı ve alabalık kalp dostudur. Haftada en az 2 kez tüketilmesi uygundur. Kolesterolü dengeleyip kalbi korur.
2 YEŞİL SEBZELER: Ispanak, karalahana ve pazı gibi gıdalar kalp krizine karşı korur. Bu tip sebzelerde damar sağlığı açısından faydalı nitrat bulunur. Tespit edilmiş ve düzenli bu tip sebzelerle beslenenlerde kalp krizi yüzde 15 civarında daha az görülür.
3 TAM TAHILLAR: Tam buğday, esmer pirinç, çavdar, arpa, karabuğday ve kinoa kolesterol ve tansiyonu düşürür. Günde 3 porsiyon tam tahıllı gıda tüketenlerde kalp krizi riski yüzde 22 azalır.
4 CEVİZ VE FINDIK: Kavrulmamış ceviz ve fındık, kalbi güçlendirir.
5 BAKLAGİLLER: Kuru fasulye ve barbunya gibi liften zengin baklagillerde bulunan nişasta, bağırsaklarımızdaki bakteriler tarafından sindirilir. Kalp atımını güçlendirir.
6 DOMATES: İçerisindeki likopen maddesi, antiokaidan bakımından zengindir. Vücuttaki iltihabı yok eder ve bağışıklığı güçlendirir.
7 BİTTER ÇİKOLATA: Kakao oranı yüzde 70 ve üzerindeki çikolatada bulunan flavonoid adı verilen maddeler, antioksidan özelliktedir. Damar sağlığı için faydalıdır.
8 SARIMSAK: Özündeki allisin maddesi damar gevşetici ve tansiyon düzenleyici etkiye sahiptir. Kalp sağlığını koruyan sarımsak, kriz riskini de azaltır.
9 MEYVE: Karadut, kızılcık ve ahududu gibi meyveler kalp damar hastalığı açısından faydalıdır.
10 SIZMA ZEYTİNYAĞI: Düzenli zeytinyağı tüketimi, kalp hastalığı gelişme riskini yüzde 30 oranında azaltır.
KALBİNE İYİ BAK - PROF. DR. ÖZLEM ESEN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
BİTTİ
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