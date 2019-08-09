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nedir? Kireçlenmeye ne iyi gelir?

Paçanız tutuşmasın!

En yaygın rahatsızlıklardan biri olan , zamanında tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. 40 yaş ve üzeri kişilerde çıkan bu rahatsızlığın belirtileri şöyle:

Şiddetli eklem ağrıları
Eklemden 'tıkırtı' ya da 'çıtırtı' gibi seslerin gelmesi
Diz ve dirsek kısımlarında şişme
Bacak bacak üstüne atmakta zorlanma
Şişmanlık
Aşırı egzersiz

ÖNERİLER:
Uzmanlar, kireçlenmeye karşı jöleli gıdalar tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Bunların en başında paça çorbası geliyor. Diğer öneriler ise şöyle: Düzenli yürüyüşler yapılmalı Aşırı ve ani hareketlerden kaçınmalı Yavaş ve düzenli hareket etmeli Ağrı olmayacak derecede egzersiz yapmalı Kilo verilmeli

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