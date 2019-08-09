En yaygın rahatsızlıklardan biri olan kireçlenme, zamanında tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. 40 yaş ve üzeri kişilerde çıkan bu rahatsızlığın belirtileri şöyle:

Şiddetli eklem ağrıları

Eklemden 'tıkırtı' ya da 'çıtırtı' gibi seslerin gelmesi

Diz ve dirsek kısımlarında şişme

Bacak bacak üstüne atmakta zorlanma

Şişmanlık

Aşırı egzersiz

ÖNERİLER:

Uzmanlar, kireçlenmeye karşı jöleli gıdalar tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Bunların en başında paça çorbası geliyor. Diğer öneriler ise şöyle: Düzenli yürüyüşler yapılmalı Aşırı ve ani hareketlerden kaçınmalı Yavaş ve düzenli hareket etmeli Ağrı olmayacak derecede egzersiz yapmalı Kilo verilmeli