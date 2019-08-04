SON yıllarda popüler hale gelen ve çokça tüketilen yeşil çay, şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sibel Bulut, güçlü antioksidan etkisiyle yeşil çayın faydalarına değiniyor. Kötü kolesterolü ve tansiyonu düşüren yeşil çayın kalbi koruduğunu belirtiyor. "Yeşil çay, diş çürüklerini önler. Diş etini korumaya katkı sağlar ve metabolizmayı hızlandırır. Kilo verme amacıyla da kullanılabilir. Antioksidan olması nedeniyle kanser üstündeki etkisi gibi bağışıklık sistemini destekler" bilgisini veriyor. Günde en fazla iki bardak yeşil çay tüketilmesini öneren Dyt. Bulut, şöyle devam ediyor: "İki bardak yeşil çay tüketmenin akciğer kanserine yakalanma riskini yüzde 18 azalttığı çeşitli araştırmalar sonucunda belirlenmiştir."