KOBİ’ler işlerini büyütecek | KOSGEB’den finansman desteği! Kimler faydalanabilir?

(AA)
Bu durumlar şöyle:
KOSGEB veya TÜBİTAK destekli bir Ar-Ge veya yenilik projesini başarıyla tamamlamak, Ar-Ge merkezi statüsüne sahip olmak, Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine sahip olmak, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet göstermek, büyük işletmelerle tedarikçi geliştirme projelerinde işbirliği yaparak sipariş sözleşmesi sunmak...
DESTEK UNSURLARI NELER?
- Makine, teçhizat ve kalıp giderleri: Üretim kapasitesini artırmaya yönelik makine, teçhizat ve kalıp ekipman yatırımları
- Yazılım giderleri: İşletmelerin kurumsal yapılarını güçlendirmeye yönelik yazılım harcamaları
- Personel giderleri: İstihdam edilen çalışanların maliyetlerine yönelik destek
- Hizmet alımı giderleri: Eğitim, danışmanlık, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları gibi hizmetlerin finansmanı
- İşletme sermayesi: Günlük operasyonel ihtiyaçların karşılanması için destek.
(AA)
KREDİ LİMİTLERİ NE KADAR?
1 milyon lira alt limitli, 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için '20 puanlık' faiz desteği sağlanacak. Destek, işletmelerin finansal kuruluşlardan kullandığı kredilerin faiz/kâr payı giderlerini kapsayacak şekilde 'geri ödemesiz' olarak sunulacak. Program kapsamında kredi kullanılacak bankalar ise şöyle Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Katılım.
YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.