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KOBİ'ler işlerini büyütecek | KOSGEB'den finansman desteği! Kimler faydalanabilir?

KOSGEB’in Kapasite Geliştirme Destek Programı’nda yeni başvuru dönemi başladı. Bu kapsamda KOBİ’lere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz/kâr payı desteği sağlanacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025
KOBİ’ler işlerini büyütecek | KOSGEB’den finansman desteği! Kimler faydalanabilir?

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KOSGEB, KOBİ'lerin büyüme ve gelişimine destek olmak amacıyla, Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın ikinci başvuru dönemini başlattı. İşletmelerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyerek üretimden pazarlamaya, insan kaynağından belgelendirmeye kadar geniş bir yelpazede ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen programın bu yılki ilk çağrısında bin 385 başvuru alınmış, 877'sinin desteklenmesine karar verilmişti.

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2025 yılı ikinci başvuru dönemi için de başvurular 30 Haziran'a kadar alınacak. KOSGEB'in sunduğu bu destekle KOBİ'lerin verimliliklerini artırmaları, rekabetçi bir yapıya kavuşmaları, üretim kapasitelerini ve pazar paylarını genişletmeleri, kurumsal yapılarını güçlendirmeleri ve büyük işletmelerin tedarik zincirinde daha etkin bir rol oynamaları amaçlanıyor. Bu kapsamda işletmelere makineteçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı ve işletme sermayesi gibi kritik harcamalar için finansman desteği sağlanacak. Destek, işletmelerin finansal kuruluşlardan kullandığı kredilerin faiz/kâr payı giderlerini kapsayacak şekilde geri ödemesiz olarak sunulacak.

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KİMLER FAYDALANABİLİR?
Program, NACE sektör sınıflandırması çerçevesinde "imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeleri kapsıyor. Başvuru yapabilmek için işletmelerin, KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması, güncel bir "İşletme Beyanı"na sahip olması, hızlı büyüyen işletme olması, işletme sınıfının küçük işletme veya orta büyüklükte olması, limitet ya da anonim şirket olarak faaliyet göstermesi kriterlerini karşılaması gerekiyor. Ancak bazı özel durumlarda hızlı büyüme şartı aranmıyor.

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Bu durumlar şöyle:

KOSGEB veya TÜBİTAK destekli bir Ar-Ge veya yenilik projesini başarıyla tamamlamak, Ar-Ge merkezi statüsüne sahip olmak, Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine sahip olmak, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet göstermek, büyük işletmelerle tedarikçi geliştirme projelerinde işbirliği yaparak sipariş sözleşmesi sunmak...

DESTEK UNSURLARI NELER?
- Makine, teçhizat ve kalıp giderleri: Üretim kapasitesini artırmaya yönelik makine, teçhizat ve kalıp ekipman yatırımları
- Yazılım giderleri: İşletmelerin kurumsal yapılarını güçlendirmeye yönelik yazılım harcamaları
- Personel giderleri: İstihdam edilen çalışanların maliyetlerine yönelik destek
- Hizmet alımı giderleri: Eğitim, danışmanlık, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları gibi hizmetlerin finansmanı
- İşletme sermayesi: Günlük operasyonel ihtiyaçların karşılanması için destek.

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KREDİ LİMİTLERİ NE KADAR?
1 milyon lira alt limitli, 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için '20 puanlık' faiz desteği sağlanacak. Destek, işletmelerin finansal kuruluşlardan kullandığı kredilerin faiz/kâr payı giderlerini kapsayacak şekilde 'geri ödemesiz' olarak sunulacak. Program kapsamında kredi kullanılacak bankalar ise şöyle Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Katılım.

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