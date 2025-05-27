KOBİ’ler işlerini büyütecek | KOSGEB’den finansman desteği! Kimler faydalanabilir?

KOSGEB veya TÜBİTAK destekli bir Ar-Ge veya yenilik projesini başarıyla tamamlamak, Ar-Ge merkezi statüsüne sahip olmak, Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine sahip olmak, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 'nde faaliyet göstermek, büyük işletmelerle tedarikçi geliştirme projelerinde işbirliği yaparak sipariş sözleşmesi sunmak... DESTEK UNSURLARI NELER? - Makine, teçhizat ve kalıp giderleri: Üretim kapasitesini artırmaya yönelik makine, teçhizat ve kalıp ekipman yatırımları - Yazılım giderleri: İşletmelerin kurumsal yapılarını güçlendirmeye yönelik yazılım harcamaları - Personel giderleri: İstihdam edilen çalışanların maliyetlerine yönelik destek - Hizmet alımı giderleri: Eğitim, danışmanlık, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları gibi hizmetlerin finansmanı - İşletme sermayesi: Günlük operasyonel ihtiyaçların karşılanması için destek.

Bu durumlar şöyle:

(AA)



KREDİ LİMİTLERİ NE KADAR?

1 milyon lira alt limitli, 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için '20 puanlık' faiz desteği sağlanacak. Destek, işletmelerin finansal kuruluşlardan kullandığı kredilerin faiz/kâr payı giderlerini kapsayacak şekilde 'geri ödemesiz' olarak sunulacak. Program kapsamında kredi kullanılacak bankalar ise şöyle Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Katılım.

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