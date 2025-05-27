İBB’deki kirli rüşvet ağı tek tek çözülüyor! İmamoğlu’nun el konulan cep telefonu daire başkanının evinden çıktı! Bakın ne dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 25'i tutuklandı.
Hakimlik, 11 şüphelinin ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Tutuklanmasına karar verilen 25 şüphelinin isimleri, şu şekilde:
"İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, muhasebe müdürü Murat Bıyık, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, muhasebeci Murat Sinan Sepetçi, iş insanları Sarp Yalçınkaya, Seza Büyükçulha, Berat Çağrı Kapki ve İlker Hamal, iş kadınları Nezahat Kurt ile Serpil Altıntaş, çalışanlar Güngör Gürman, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz ve Ogün Soytekin, İBB memuru ve harita mühendisi Yakup Öner'in makam şoförü Kamuran Ataç ve Adem Soytekin'in koruması Murat Erenler."
Operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyetteki ifadesinde, devlet memuru olduğunu belirttiği öğrenildi. Kendisine fotoğrafları gösterilen şüphelilerden Arif Gürkan Alpay, Ali Kurt, İbrahim Bülbüllü, Yavuz Saltık, Ziya Gökmen, Ceyhun Avşar'ı İBB'deki görevleri nedeniyle tanıdığını, onlarla hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını, Seza Büyükçulha'yı ise Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı olarak tanıdığını savunan Kasapoğlu'na aramalarda ele geçirilen telefonun kime ait olduğu da soruldu. Şüpheli Kadriye Kasapoğlu, bahse konu telefonun belirtilen bilgilerle kime ait olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını savundu.
KAYIP TELEFONLA İLGİLİ ÇARPICI İTİRAF
Şüpheliler arasında yer alan İBB Bilgi İşlem Darie Başkanı Naim Erol Özgüner ise evinde bulunan Ekrem İmamoğlu'na ait kayıp telefonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"TELEFONU SAKLADIM"
Özgüner, ifadesinde şunları söyledi:
"Kendi rızamla evimde yapılan aramada ele geçirilen iPhone marka cep telefonu, 19 Mart günü Belediye Binası'nda Özel Kalem çalışanı Burcu Hanım tarafından odama getirildi.
Yanında M.G. de bulunur vaziyetteyken, 'Bu başkanın telefonu, bunu ne yapacağız?' demesi üzerine, M.G. 'Ben bilmiyorum' demek suretiyle odadan ayrıldı. Odada tek kalmam nedeniyle Burcu Hanım telefonu bana bırakarak odadan çıktı. Olayın şokuyla ne yapacağımı bilemedim, ben de bu telefonu sakladım."
SIM KART NEREDE?
Özgüner'in evinde bulunan Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu belirlenen telefonunun ekranında İmamoğlu ve bir kız çocuğun fotoğrafının yer aldığı görüldü. Kasapoğlu, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Özgüner'in ifadesinde bahsettiği telefonun hakkında bilgisinin sorulması üzerine şu savunmayı yaptı:
"Ekrem İmamoğlu'nun çok uzun yıllar kartvizitinde yer alan bir telefon numarasının kullandığı telefon olarak hatırlamaktayım. Ancak bu telefon numarasının çok sayıda kişide olması ve bir zaman sonra İBB'nin ilgili kurumlarının ilgilenmesi gereken sorunlar için bile aranır hale gelmesi hatta İBB'nin çözüm masası gibi konumlanan ve yoğun bir hale gelen telefon olması sebebiyle yaklaşık 2 yıl önce bahse konu telefon numarasını Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasına yönlendirdik." Yapılacak inceleme sonrasında hattın yönlendirme yapıldığı ve kapatıldığı tarihlerin belirlenebileceğini aktaran Kasapoğlu, "Ben bahse konu telefonun İBB Başkanımızın kullandığını hatırlamıyorum ve kendisinde bu cihazı görmedim. Bahse konu telefona takılı vaziyette olan hattı uzun bir süre önce kullanıma kapatıldığını biliyorum. Şu anda SIM kartın nereden olduğu hakkında bir fikrim yoktur. Bahse konu telefonun bir çok çalışan tarafından kullanıldığından, şifresiz olarak kullanıldığını hatırlıyorum. Dolayısıyla şifresi hakkında bilgim yoktur." beyanında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluklara yönelik soruşturma kapsamında tutuklananlardan biri de Yavuz Saltık oldu. İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Saltık ifadesinde, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama A.Ş. ile Beylikdüzü Belediyesi'nden kendisine gönderilen 4 milyon 696 bin TL'nin maaş, kendisinin aldığı huzur hakları ile çalışanlara ödenen promosyonlar olduğunu iddia etti.