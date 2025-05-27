İBB’deki kirli rüşvet ağı tek tek çözülüyor! İmamoğlu’nun el konulan cep telefonu daire başkanının evinden çıktı! Bakın ne dedi

Yanında M.G. de bulunur vaziyetteyken, 'Bu başkanın telefonu, bunu ne yapacağız?' demesi üzerine, M.G. 'Ben bilmiyorum' demek suretiyle odadan ayrıldı. Odada tek kalmam nedeniyle Burcu Hanım telefonu bana bırakarak odadan çıktı. Olayın şokuyla ne yapacağımı bilemedim, ben de bu telefonu sakladım."

SIM KART NEREDE?

Özgüner'in evinde bulunan Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu belirlenen telefonunun ekranında İmamoğlu ve bir kız çocuğun fotoğrafının yer aldığı görüldü. Kasapoğlu, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Özgüner'in ifadesinde bahsettiği telefonun hakkında bilgisinin sorulması üzerine şu savunmayı yaptı:

"Ekrem İmamoğlu'nun çok uzun yıllar kartvizitinde yer alan bir telefon numarasının kullandığı telefon olarak hatırlamaktayım. Ancak bu telefon numarasının çok sayıda kişide olması ve bir zaman sonra İBB'nin ilgili kurumlarının ilgilenmesi gereken sorunlar için bile aranır hale gelmesi hatta İBB'nin çözüm masası gibi konumlanan ve yoğun bir hale gelen telefon olması sebebiyle yaklaşık 2 yıl önce bahse konu telefon numarasını Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasına yönlendirdik." Yapılacak inceleme sonrasında hattın yönlendirme yapıldığı ve kapatıldığı tarihlerin belirlenebileceğini aktaran Kasapoğlu, "Ben bahse konu telefonun İBB Başkanımızın kullandığını hatırlamıyorum ve kendisinde bu cihazı görmedim. Bahse konu telefona takılı vaziyette olan hattı uzun bir süre önce kullanıma kapatıldığını biliyorum. Şu anda SIM kartın nereden olduğu hakkında bir fikrim yoktur. Bahse konu telefonun bir çok çalışan tarafından kullanıldığından, şifresiz olarak kullanıldığını hatırlıyorum. Dolayısıyla şifresi hakkında bilgim yoktur." beyanında bulundu.