Kadraj Galeri Kadraj İkon SON DAKİKA: Meteoroloji'den o bölgelere alarm verildi! Toz taşınımı etrafı sardı, gözlerimize kirpiklerimize kadar dolacak!

SON DAKİKA: Meteoroloji'den o bölgelere alarm verildi! Toz taşınımı etrafı sardı, gözlerimize kirpiklerimize kadar dolacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27-31 Mayıs tarihlerini kapsayan yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde hava koşulları dalgalı seyrini sürdürüyor. Özellikle Marmara ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, birçok ilde ise toz taşınımının etkili olacağı bildirildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda il için uyarı yapılırken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İşte MGM'nin yayınladığı güncel tahmin raporunun ayrıntıları.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 06:58
SON DAKİKA: Meteoroloji’den o bölgelere alarm verildi! Toz taşınımı etrafı sardı, gözlerimize kirpiklerimize kadar dolacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde havada yoğun şekilde görülebileceği belirtilen toz taşınımının, görüş mesafesinde düşüşe ve hava kalitesinde bozulmaya neden olabileceği vurgulandı.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den o bölgelere alarm verildi! Toz taşınımı etrafı sardı, gözlerimize kirpiklerimize kadar dolacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, oldukça hareketli bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Özellikle Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana çevresi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den o bölgelere alarm verildi! Toz taşınımı etrafı sardı, gözlerimize kirpiklerimize kadar dolacak!

Batı Karadeniz, Yozgat ve Çevresi Dikkat!

Yağışların, Batı Karadeniz'in doğusu ile İç Anadolu'da Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu riski gibi meteorolojik tehlikeler nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekiyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji’den o bölgelere alarm verildi! Toz taşınımı etrafı sardı, gözlerimize kirpiklerimize kadar dolacak!

Toz Taşınımı Yeniden Gündemde

Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise toz taşınımı bekleniyor. Özellikle solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların, bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için açık havada bulunmamaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor. Görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar da yaşanabilir

SON DAKİKA: Meteoroloji’den o bölgelere alarm verildi! Toz taşınımı etrafı sardı, gözlerimize kirpiklerimize kadar dolacak!

Sıcaklıklar İç ve Batıda Düşüyor

Hava sıcaklıkları, yurdun iç ve batı kesimlerinde düşerek mevsim normalleri civarına gerileyecek. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların halen normallerin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle Güneydoğu'da yazın etkisi hâlâ hissediliyor.