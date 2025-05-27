SON DAKİKA: Meteoroloji’den o bölgelere alarm verildi! Toz taşınımı etrafı sardı, gözlerimize kirpiklerimize kadar dolacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, oldukça hareketli bir hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Özellikle Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana çevresi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.