SON DAKİKA: Meteoroloji'den o bölgelere alarm verildi! Toz taşınımı etrafı sardı, gözlerimize kirpiklerimize kadar dolacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27-31 Mayıs tarihlerini kapsayan yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde hava koşulları dalgalı seyrini sürdürüyor. Özellikle Marmara ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, birçok ilde ise toz taşınımının etkili olacağı bildirildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda il için uyarı yapılırken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. İşte MGM'nin yayınladığı güncel tahmin raporunun ayrıntıları.
Giriş Tarihi: 27.05.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 06:58