Ceza infaz düzenlemesinde şartlı tahliye detayı: Psikopat ve suç işleme eğilimindekiler çıkamayacak

Konutta infazdan özellikle hamile ve çocuklu kadınların yararlanması öngörülüyor. Bu tip özel infaz hükümlerinden yararlanacak olanlara Adli Tıp Raporu ve Cezaevi gözlem kurulları karar verecek. Bu düzenleme de tüm suç tipleri için geçerli olacak.

EVDE VE HAFTA SONU İNFAZ Teklif ile konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Böylece, cezasının bitmesine 5 yılın altına süre kalan hükümlülerin cezaları dışarıda infaz edebilecek.

ÖRGÜT ÜYESİ OLMAMAKLA BİRLİKTE "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütü için suç işleyenlere" verilen ceza Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Teklif kapsamında ceza indirimi yönünde hazırlık yapıldı ancak Anayasa Mahkemesi'nin bu düzenlemeyi de iptal etmesi olasılığına karşı yeni bir alternatif de gündeme geldi.

HASTA HÜKÜMLÜLER Hasta hükümlüler için dışarıda infaz şartları esnetilecek. Hapiste tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olan yaşlı, engelli ve hasta hükümlüler, cezalarının bitimine 10 yıl kala evde infaz kolaylığından yararlanabilecek.

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Buna göre suçla ilgili hiç düzenleme yapılmayacak. Bu durumda olanlar terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara verilen ceza kapsamında değerlendirilecekler.

CEZASIZLIK ALGISI KALDIRILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, 2 yılın altında hapis cezasını gerektiren suçları işleyenler şu an hiç cezaevine girmiyor. Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için düzenleme ile bu durumda olanların en az 5-7 ay cezaevinde kalmalarının sağlanması planlanıyor.

MÜKERRER SUÇLAR

Pakette mükerrer suçlar ile ilgili düzenleme yer alacak.