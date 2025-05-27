Ceza infaz düzenlemesinde şartlı tahliye detayı: Psikopat ve suç işleme eğilimindekiler çıkamayacak

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EVDE VE HAFTA SONU İNFAZ
Teklif ile konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Böylece, cezasının bitmesine 5 yılın altına süre kalan hükümlülerin cezaları dışarıda infaz edebilecek.
Konutta infazdan özellikle hamile ve çocuklu kadınların yararlanması öngörülüyor. Bu tip özel infaz hükümlerinden yararlanacak olanlara Adli Tıp Raporu ve Cezaevi gözlem kurulları karar verecek. Bu düzenleme de tüm suç tipleri için geçerli olacak.
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HASTA HÜKÜMLÜLER
Hasta hükümlüler için dışarıda infaz şartları esnetilecek. Hapiste tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olan yaşlı, engelli ve hasta hükümlüler, cezalarının bitimine 10 yıl kala evde infaz kolaylığından yararlanabilecek.
ÖRGÜT ÜYESİ OLMAMAKLA BİRLİKTE
"Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütü için suç işleyenlere" verilen ceza Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Teklif kapsamında ceza indirimi yönünde hazırlık yapıldı ancak Anayasa Mahkemesi'nin bu düzenlemeyi de iptal etmesi olasılığına karşı yeni bir alternatif de gündeme geldi.
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Buna göre suçla ilgili hiç düzenleme yapılmayacak. Bu durumda olanlar terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara verilen ceza kapsamında değerlendirilecekler.
CEZASIZLIK ALGISI KALDIRILACAK
Sabah'ta yer alan habere göre, 2 yılın altında hapis cezasını gerektiren suçları işleyenler şu an hiç cezaevine girmiyor. Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için düzenleme ile bu durumda olanların en az 5-7 ay cezaevinde kalmalarının sağlanması planlanıyor.
MÜKERRER SUÇLAR
Pakette mükerrer suçlar ile ilgili düzenleme yer alacak.