Annelikte yeni umut: PRP

İnsanın kendi kanından hazırlanan gençlik iksiri PRP, kısırlığı da bitiriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Kadın Hastalıkları-Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Can Koşal, yumurta gençleştirme yöntemiyle ilgili TAKVİM okuyucularına şu bilgileri veriyor:
PRP yöntemi nedir? Nasıl uygulanır?
PRP, kişilerin kendi kanlarından hazırlanır. İşlemden 15-20 dakika önce PRP uygulanacak hastadan 15-20 ml kan alınır. Daha önce belirlenmiş hızlarda santrfüj edilir. Sonrasında tüpün belirli bir bölgesinde yoğunlaşmış halde bulunan trombosit hücrelerinin bulunduğu zengin bölge serumundan 2-3 ml alınarak PRP hazırlanmış olur. Yumurtalık gençleştirme işleminin bir sonraki aşamasında, elde edilen PRP yumurtalıklara enjekte edilir.
Bu tedavi kimlere uygulanır?
Fiziksel sağlığı iyi olan ve geçirilmiş kanser öyküsü olmayan kadınlara uygulanabilir. Erken yumurtalık yetmezliği olanlar ve 35 yaş üstü kısırlık problemi yaşayan hastalarda umut verici bir tedavidir.
Bu tedavi yönteminin başarı oranı yüksek midir?
Başarı oranları, hastanın tedaviye vereceği yanıta bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin ince rahim içi zarı olan bir hastada PRP sonrası zar istenilen kalınlığa ulaşırsa tedavinin başarısı yükselir. PRP uygulaması uygun hastalarda yapıldığında son derece basit ve sonuçları yüz güldürücüdür. PRP kişilerin kendi kanlarından hazırlandığı için dışarıdan herhangi bir enfeksiyon bulaştırma riski taşımamaktadır.
PRP yöntemi nedir? Nasıl uygulanır?
PRP, kişilerin kendi kanlarından hazırlanır. İşlemden 15-20 dakika önce PRP uygulanacak hastadan 15-20 ml kan alınır. Daha önce belirlenmiş hızlarda santrfüj edilir. Sonrasında tüpün belirli bir bölgesinde yoğunlaşmış halde bulunan trombosit hücrelerinin bulunduğu zengin bölge serumundan 2-3 ml alınarak PRP hazırlanmış olur. Yumurtalık gençleştirme işleminin bir sonraki aşamasında, elde edilen PRP yumurtalıklara enjekte edilir.
Bu tedavi kimlere uygulanır?
Fiziksel sağlığı iyi olan ve geçirilmiş kanser öyküsü olmayan kadınlara uygulanabilir. Erken yumurtalık yetmezliği olanlar ve 35 yaş üstü kısırlık problemi yaşayan hastalarda umut verici bir tedavidir.
Bu tedavi yönteminin başarı oranı yüksek midir?
Başarı oranları, hastanın tedaviye vereceği yanıta bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin ince rahim içi zarı olan bir hastada PRP sonrası zar istenilen kalınlığa ulaşırsa tedavinin başarısı yükselir. PRP uygulaması uygun hastalarda yapıldığında son derece basit ve sonuçları yüz güldürücüdür. PRP kişilerin kendi kanlarından hazırlandığı için dışarıdan herhangi bir enfeksiyon bulaştırma riski taşımamaktadır.
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