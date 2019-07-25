Sağlık zinciri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, sağlıklı bir yetişkinin günde 2-3 porsiyon meyve tüketmesi gerektiğini belirtiyor. "Bir büyük boy incir, yaklaşık 60 kaloriye denk geliyor. Dolayısıyla günde 2-3 adet incir tüketilebilir" diyor. İncirin yedi önemli faydasını ise şöyle sıralıyor:
YÜksek tansiyonu düşürmeye yardım ediyor...
Tokluk süresini uzatıyor...
Kanserle savaşta yardımcı oluyor...
Kemik sağlığını destekliyor...
Kabızlığı önlemede etkili...
Cildin yenilenmesine katkı sağlıyor.
Kan şekerini dengeliyor...
YÜksek tansiyonu düşürmeye yardım ediyor...
Tokluk süresini uzatıyor...
Kanserle savaşta yardımcı oluyor...
Kemik sağlığını destekliyor...
Kabızlığı önlemede etkili...
Cildin yenilenmesine katkı sağlıyor.
Kan şekerini dengeliyor...
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