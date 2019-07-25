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Sağlık zinciri

Sağlık zinciri
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, sağlıklı bir yetişkinin günde porsiyon meyve tüketmesi gerektiğini belirtiyor. "Bir büyük boy incir, yaklaşık 60 kaloriye denk geliyor. Dolayısıyla günde 2-3 adet incir tüketilebilir" diyor. İncirin yedi önemli faydasını ise şöyle sıralıyor:

YÜksek tansiyonu düşürmeye yardım ediyor...

Tokluk süresini uzatıyor...

Kanserle savaşta yardımcı oluyor...

Kemik sağlığını destekliyor...

Kabızlığı önlemede etkili...

Cildin yenilenmesine katkı sağlıyor.

Kan şekerini dengeliyor...

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