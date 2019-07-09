TÜRK toplumunda, 'erkekliğe adım atmak' olarak adlandırılan sünnet, sağlık açısından önem taşıyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şükrü Özbek, sünnetle ilgili merak edilenleri TAKVİM için anlatıyor...

İdeal sünnet yaşı kaçtır? 2 yaşından önce veya 7 yaşından sonra yapılması, psikolojik travmayı azaltmak için daha uygundur. Kişisel önerim; doğumdan sonra fazla zaman geçmeden yapılması yönündedir. Çünkü yeni doğan sünnetinde genital bölgedeki sinir dokuları henüz tam anlamıyla gelişmediğinden çocuk, acı olarak hiçbir şey hissetmeyecek ve psikolojik olarak da travma yaşamayacaktır. Yeni doğan sünneti bebeğin 6. ayına kadar yapılabilir.

Sünnette kanama görülür mü? Biz sünneti yaparken iyi bir kanama kontrolü yapıyoruz. Böylece artık bandajla bile sarmıyoruz yani kanama yok denecek kadar azdır. Cerrahi bir işlem olduğu için dikiş vardır fakat bu dikişler 2 hafta ile 1 ay arasında kendiliğinden atar. Sünnet sonrası ilk hafta da çocuğu mutlaka kontrole çağırırız.

Sünnet sonrası nelere dikkat edilmelidir? Sünnet artık eskisi gibi uzun ve zor olmadığından, çocuğu hemen taburcu ediyoruz. Günlük faaliyetlerine de hemen dönebiliyor. 2. günden sonra banyo yapabiliyor. Fakat burada sadece dikkat edilmesi gereken sünnetli bölgeye darbe almamasıdır. Çocuk, tüm aktivitelerde bu konuya dikkat ederek, serbesttir.

Peki, özel bir bakım gerekli mi? Çocuğu 2. günden sonra sıcak suya oturtuyoruz. Biraz açmak gerekirse; yara yerinin çabuk iyileşmesi ve ödeminin azalması için bir leğene banyo sıcaklığında su koyuyoruz ve çocuğu sabah, akşam ve gün içinde bir iki defa 10 dakika kadar bu suya oturtuyoruz ve bunu 5 gün devam ettiriyoruz. Böylece kabuk da hızlı dökülüyor ve çocuk daha kısa sürede rutin yaşamına dönebiliyor.