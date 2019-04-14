Mutfaktaki doğal besinler, hastalıkların tedavisine yardımcı oluyor. Toprakta yetişen, doğal ve işlenmemiş olan besinler; kanserden kalbe, diyabetten tiroide kadar yüzlerce hastalıkla mücadele ediyor. Doğru ve ölçülü tüketmek, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, mutfaktaki şifalı besinlerin faydalarını açıklıyor:
- Sağlık
- 14.04.2019
- Gazete
Çilekle yüzünüz gülsün! Çilek içerdiği vitamin ve mineraller ile böbrek taşlarını engelliyor
Ağızları tatlandıran çilek, sağlığı koruyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile böbrek taşlarını engelliyor. Hafızayı güçlendiren, diş çürüklerini önleyen bu mucize meyve, meme kanserinden koruyor...
Mutfaktaki doğal besinler, hastalıkların tedavisine yardımcı oluyor. Toprakta yetişen, doğal ve işlenmemiş olan besinler; kanserden kalbe, diyabetten tiroide kadar yüzlerce hastalıkla mücadele ediyor. Doğru ve ölçülü tüketmek, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, mutfaktaki şifalı besinlerin faydalarını açıklıyor:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.