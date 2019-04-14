Çilekle yüzünüz gülsün! Çilek içerdiği vitamin ve mineraller ile böbrek taşlarını engelliyor

doğal besinler, hastalıklarınyardımcı oluyor. Toprakta yetişen, doğal ve işlenmemiş olan besinler; kanserden kalbe, diyabetten tiroide kadar yüzlerce hastalıkla mücadele ediyor. Doğru ve ölçülü tüketmek, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıranmutfaktaki şifalı besinlerin faydalarını açıklıyor: