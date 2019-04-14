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Çilekle yüzünüz gülsün! Çilek içerdiği vitamin ve mineraller ile böbrek taşlarını engelliyor

Ağızları tatlandıran çilek, sağlığı koruyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile böbrek taşlarını engelliyor. Hafızayı güçlendiren, diş çürüklerini önleyen bu mucize meyve, meme inden koruyor...



Mutfaktaki doğal besinler, hastalıkların tedavisine yardımcı oluyor. Toprakta yetişen, doğal ve işlenmemiş olan besinler; kanserden kalbe, diyabetten tiroide kadar yüzlerce hastalıkla mücadele ediyor. Doğru ve ölçülü tüketmek, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, mutfaktaki şifalı besinlerin faydalarını açıklıyor:

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