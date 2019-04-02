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Semizotuyla ışıldasın saçlar

Semizotuyla ışıldasın saçlar
Dermatoloji Uzmanı Dr. , saçların cansızlaşmasına, kırılmasına ve nihayetinde dökülerek seyrelmesine, beslenme yanlışlıkların sebep olduğunu söylüyor. Özellikle proteinden fakir beslenmenin, saç dökülmesine neden olduğunu belirtiyor. Omega-3 içeren balık, kabak çekirdeği, keten tohumu ve semizotu gibi besinlerin saçları güçlendirdiğini belirten Dr. Oğuz Küçükçakır, "Saç köklerinin beslenmesi için çinkoya ihtiyacı var. Karides, balık, karaciğer, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, ceviz, badem, yumurta, peynir ve süt çinko içeren yiyecekler arasındadır" diyor.

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