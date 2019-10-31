Rüyada deniz görmek ne anlama gelir? | Rüya tabirleri Rüyada denize daldığını gören kişinin rızkı artar. Kuvvetli, şefkatli, adaletli bir kişi olur... Peki rüyada denizden su almak ne anlama gelir, denizde yürümenin anlamı nedir? En doğru rüya tabirleri takvim.com.tr'de...







Temiz denizde yüzmek: Yılın bereketine, gönül sefasına ve neşeli bir hayata işaretidir. Denizi esnaf görürse zengin olacağı, işçi görürse usta olacağı şeklinde yorumlanır.



Denizden su almak: Rüyada denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören kişi, çok mal biriktirir.



Deniz suyunun azalması: Suyun azalması yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara delalettir.



Denizde yürümek: Rüyada denizin üzerinde suya batmadan durmak devletten gelecek bir iyiliğe işarettir.



Bulanık deniz: deniz suyunu içmek hüzün ve kedere, denizi baştan sona yarmak esenliğe delalettir.



Denizde boğulma: Rüyayı gören kişinin şehit olacağı, yahut günaha batacağına delalettir.





RÜYA TABİRLERİ-9

Rüyada otomobil sürmek ne anlamada gelir? | Rüya tabirleri Rüyada denize daldığını gören kişinin rızkı artar. Kuvvetli, şefkatli, adaletli bir kişi olur...Yılın bereketine, gönül sefasına ve neşeli bir hayata işaretidir.işçi görürse usta olacağı şeklinde yorumlanır.Rüyada denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören kişi, çok mal biriktirir.Suyun azalması yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara delalettir.Rüyada denizin üzerinde suya batmadan durmak devletten gelecek bir iyiliğe işarettir. Bulanık deniz suyunu içmek hüzün ve kedere, denizi baştan sona yarmak esenliğe delalettir.Rüyayı gören kişinin şehit olacağı, yahut günaha batacağına delalettir. TÜM MANŞETLER