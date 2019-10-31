Rüyada deniz görmek ne anlama gelir? | Rüya tabirleri

Rüyada denize daldığını gören kişinin rızkı artar. Kuvvetli, şefkatli, adaletli bir kişi olur...
Temiz denizde yüzmek: Yılın bereketine, gönül sefasına ve neşeli bir hayata işaretidir. Denizi esnaf görürse zengin olacağı, işçi görürse usta olacağı şeklinde yorumlanır.
Denizden su almak: Rüyada denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören kişi, çok mal biriktirir.
Deniz suyunun azalması: Suyun azalması yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara delalettir.
Denizde yürümek: Rüyada denizin üzerinde suya batmadan durmak devletten gelecek bir iyiliğe işarettir.
Bulanık deniz: Bulanık deniz suyunu içmek hüzün ve kedere, denizi baştan sona yarmak esenliğe delalettir.
Denizde boğulma: Rüyayı gören kişinin şehit olacağı, yahut günaha batacağına delalettir.
RÜYA TABİRLERİ-9
Temiz denizde yüzmek: Yılın bereketine, gönül sefasına ve neşeli bir hayata işaretidir. Denizi esnaf görürse zengin olacağı, işçi görürse usta olacağı şeklinde yorumlanır.
Denizden su almak: Rüyada denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören kişi, çok mal biriktirir.
Deniz suyunun azalması: Suyun azalması yahut çekilmesi devlet hazinesinin durumuna ve ekonomik zorluklara delalettir.
Denizde yürümek: Rüyada denizin üzerinde suya batmadan durmak devletten gelecek bir iyiliğe işarettir.
Bulanık deniz: Bulanık deniz suyunu içmek hüzün ve kedere, denizi baştan sona yarmak esenliğe delalettir.
Denizde boğulma: Rüyayı gören kişinin şehit olacağı, yahut günaha batacağına delalettir.
RÜYA TABİRLERİ-9
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