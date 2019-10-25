Rüyada otomobil sürmek ne anlamada gelir? | Rüya tabirleri

Araba sürmek: Maddi kaygılarınızın olduğuna işaret eder. Otomobil sürmek; sevilen bir kişi ile girilecek bir işte çok doğru adımların atılması sayesinde büyük kazançlar ve başarılar elde edileceğine, stres yaratan durumların ortadan kaldırılacağına delalettir.