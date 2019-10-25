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  • 25.10.2019
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Rüyada otomobil sürmek ne anlamada gelir? | Rüya tabirleri

Rüyada otomobil sürmek, o kişinin iş hayatında başarı elde edeceğine ve tüm streslerden kurtulacağına işarettir. Peki rüyada , güvercin, madalya ve çocuk emzirmek ne anlama gelir? Detaylar haberimizde...

Direksiyona otur stresten kurtul
Araba sürmek: Maddi kaygılarınızın olduğuna işaret eder. Otomobil sürmek; sevilen bir kişi ile girilecek bir işte çok doğru adımların atılması sayesinde büyük kazançlar ve başarılar elde edileceğine, stres yaratan durumların ortadan kaldırılacağına delalettir.

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