Araba sürmek: Maddi kaygılarınızın olduğuna işaret eder. Otomobil sürmek; sevilen bir kişi ile girilecek bir işte çok doğru adımların atılması sayesinde büyük kazançlar ve başarılar elde edileceğine, stres yaratan durumların ortadan kaldırılacağına delalettir.
- Rüya Tabirleri
- 25.10.2019
- Gazete
Rüyada otomobil sürmek ne anlamada gelir? | Rüya tabirleri
Rüyada otomobil sürmek, o kişinin iş hayatında başarı elde edeceğine ve tüm streslerden kurtulacağına işarettir. Peki rüyada çam ağacı, güvercin, madalya ve çocuk emzirmek ne anlama gelir? Detaylar haberimizde...
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