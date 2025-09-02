PODCAST CANLI YAYIN

ÖTV’siz araç alımı hangi modelleri kapsıyor? Fiat, Renault, TOGG ve diğer yerli araçlar

Araç sahiplerine nefes aldıracak yeni ÖTV düzenlemesi Meclis’in gündeminde. 20 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların sıfır yerli araçları ÖTV ödemeden alabilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de uzun süredir tartışılan hurda araç teşviki ve ÖTV muafiyeti gündemdeki yerini koruyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifi, 20 yaş ve üzeri araç sahiplerinin eski araçlarını hurdaya ayırarak yerli üretim sıfır araçları ÖTV ödemeden alabilmesini amaçlıyor.

MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Henüz kanun teklifinin yasalaşmadığını belirtmek gerekiyor. Yasa teklifi kabul edilirse, yüz binlerce araç sahibi Fiat, Renault, TOGG gibi yerli markaların sıfır kilometre modellerini ÖTV muafiyetiyle daha uygun fiyatlarla alabilecek.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMININ ŞARTLARI

Sunulan teklifin detaylarına göre, ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için belirlenen kriterler şöyle:

  • Araç yaşı: 20 yıl ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması gerekiyor.

  • Yerli üretim şartı: Satın alınacak yeni aracın en az %40 yerli üretim oranına sahip olması gerekiyor.

  • Motor hacmi sınırı: Sadece 1600 cc ve altı motor hacmine sahip araçlar kapsamda olacak.

  • Hurda teslimi: Eski aracın tamamen trafikten çekilmesi ve hurdaya ayrılması şart.

  • Kapsam dışı kurumlar: Belediyeler hariç, kamu kurumlarının bu teşvikten yararlanamayacağı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımı için mevcut düzenleme devam ediyor. %90 ve üzeri engelli raporu bulunanlar 10 yılda bir ÖTV'siz araç alabiliyor. %90'ın altındaki oranlarda ise özel tertibat şartı aranıyor.

HANGİ YERLİ ARAÇLAR KAPSAMDA?

Türkiye'de üretilen ve ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlar arasında öne çıkan modeller:

  • Fiat: Egea

  • Renault: Clio, Megane Sedan

  • Hyundai: i10, i20, Bayon

  • Toyota: Corolla, C-HR

  • Ford: Transit, Transit Custom

  • Mitsubishi: Colt

  • TOGG: T10X, yeni sedan T10F

Bu modellerin, yasalaşması halinde en çok talep görecek seçenekler olması bekleniyor.

