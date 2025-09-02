ÖTV’siz araç alımı hangi modelleri kapsıyor? Fiat, Renault, TOGG ve diğer yerli araçlar

Türkiye'de uzun süredir tartışılan hurda araç teşviki ve ÖTV muafiyeti gündemdeki yerini koruyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifi, 20 yaş ve üzeri araç sahiplerinin eski araçlarını hurdaya ayırarak yerli üretim sıfır araçları ÖTV ödemeden alabilmesini amaçlıyor.

Henüz kanun teklifinin yasalaşmadığını belirtmek gerekiyor. Yasa teklifi kabul edilirse, yüz binlerce araç sahibi Fiat, Renault, TOGG gibi yerli markaların sıfır kilometre modellerini ÖTV muafiyetiyle daha uygun fiyatlarla alabilecek.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMININ ŞARTLARI

Sunulan teklifin detaylarına göre, ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için belirlenen kriterler şöyle:

Araç yaşı: 20 yıl ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması gerekiyor.

Yerli üretim şartı: Satın alınacak yeni aracın en az %40 yerli üretim oranına sahip olması gerekiyor.

Motor hacmi sınırı: Sadece 1600 cc ve altı motor hacmine sahip araçlar kapsamda olacak.

Hurda teslimi: Eski aracın tamamen trafikten çekilmesi ve hurdaya ayrılması şart.

Kapsam dışı kurumlar: Belediyeler hariç, kamu kurumlarının bu teşvikten yararlanamayacağı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımı için mevcut düzenleme devam ediyor. %90 ve üzeri engelli raporu bulunanlar 10 yılda bir ÖTV'siz araç alabiliyor. %90'ın altındaki oranlarda ise özel tertibat şartı aranıyor.