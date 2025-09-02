2026’da tanıtılacak yeni otomobiller: Alfa Romeo, BMW, Porsche ve Toyota’dan çarpıcı modeller
Otomotiv dünyası 2026 yılına güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Elektrikli araçların hız kaybettiği bu dönemde hibrit ve benzinli motor seçenekleri yeniden ön plana çıkarken, markalar her ihtiyaca hitap eden yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Alfa Romeo'dan Toyota'ya, Porsche'den Lamborghini'ye kadar birçok marka 2026'da sahneye çıkaracağı araçlarla sektöre yeni bir soluk getirecek.
