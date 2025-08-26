Toyota Corolla Cross ve Peugeot 2008 fiyatları dibi gördü! Citroen’den ise “yarısı bizden” kampanyası

PODCAST CANLI YAYIN

Otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle araç sahibi olmayı erteleyen tüketiciler, markaların son dönemde devreye aldığı kampanyalarla yeniden showroomlara yöneldi. Toyota ve Peugeot tarafında fiyatların dip seviyelere gerilemesi dikkat çekerken Citroen ise “yarısı bizden” çıkışıyla rekabete farklı bir boyut kattı.

Otomotiv sektöründe rekabet kızıştı. Toyota Corolla Cross ve Peugeot 2008'in fiyatlarının dip seviyeye inmesi, SUV almak isteyen tüketicilerin ilgisini artırdı. Citroen ise "yarısı bizden" kampanyasıyla piyasaya farklı bir soluk getirerek alıcıların dikkatini çekti.

🚗 Corolla Cross ve Peugeot 2008'de cazip fiyatlar

Toyota'nın Türkiye'de en çok talep gören SUV modellerinden Corolla Cross Hybrid, 2025 yılı itibarıyla güncel listelerde 1 milyon 40 bin TL seviyesine kadar düştü. Hibrit motor teknolojisiyle öne çıkan model, hem düşük yakıt tüketimi hem de uzun ömürlü batarya garantisi ile kullanıcıların ilgisini çekiyor. Bu fiyat seviyesi, yılın başındaki rakamlarla kıyaslandığında tüketicilere önemli bir avantaj sunuyor.

Öte yandan Peugeot 2008, kompakt SUV segmentinde adeta fiyat rekabetinin simgesi oldu. 2024 model araçların güncel satış fiyatı 1 milyon TL bandında seyrediyor. Şehir içi kullanıma uygun tasarımı, düşük yakıt tüketimi ve Peugeot'nun yeni nesil i-Cockpit teknolojisiyle donatılan model, özellikle genç sürücülerden yoğun talep görüyor.

Otomotiv uzmanları, hem Corolla Cross hem de Peugeot 2008'in ulaştığı bu seviyelerin "dip fiyat" niteliğinde olduğunu ve kısa vadede yeniden artış yaşanabileceğini belirtiyor.

🔥 Citroen'den yarısı bizden kampanyası

Fransız otomobil devi Citroen, Türkiye'de dikkat çekici bir kampanyaya imza attı. Markanın SUV segmentindeki modeli C3 Aircross için başlatılan kampanya "Gaza bastı, yarısı bizden!" sloganıyla öne çıkıyor. Bu kampanyada alıcılar, aracın fiyatının yarısını öderken kalan yarısı Citroen tarafından destekleniyor. Böylece tüketicilere ciddi bir finansal kolaylık sağlanıyor.

Citroen'in elektrikli araç portföyünde de benzer fırsatlar var. e-C4 ve e-C4 X modelleri için "ÖTV farkının yarısı bizden" kampanyası uygulanıyor. Türkiye'de elektrikli araçların yüksek vergiler nedeniyle erişilebilirliğinin sınırlı olduğunu hatırlatan uzmanlar, Citroen'in bu adımının piyasada büyük bir karşılık bulacağını söylüyor.

Kampanyaların sınırlı stoklarla geçerli olduğunu vurgulayan yetkililer, özellikle e-C4 modellerine yönelik talebin şimdiden arttığını belirtiyor.

📉 Fiyat düşüşlerinin nedeni ne?

Sektör temsilcilerine göre son dönemde yaşanan fiyat gerilemesinin birkaç temel nedeni var:

  • Döviz kurlarındaki dalgalanmaların bir süreliğine dengelenmesi

  • Markaların yıl sonu hedefleri için agresif kampanyalara yönelmesi

  • Elektrikli araçlarda devlet teşvikleri ve markaların vergi yükünü paylaşması

  • Piyasada alım gücünün zayıflaması nedeniyle stok baskısının artması

Bu tablo, tüketicilere kısa vadede alım fırsatları sunarken, uzun vadede fiyatların tekrar yükselmesi ihtimali gündemde tutuluyor.

Marka – Model Güncel Fiyat / Kampanya Özellikler ve Avantajlar
Toyota Corolla Cross 1.040.000 TL Hibrit motor, düşük yakıt tüketimi, SUV konforu
Peugeot 2008 1.000.000 TL Kompakt SUV, i-Cockpit, şehir içi kullanım avantajı
Citroen C3 Aircross "Yarısı bizden" kampanyası Ödeme kolaylığı, yeni dönem lansman fırsatı
Citroen e-C4 / e-C4 X "ÖTV farkının yarısı bizden" kampanyası Elektrikli araçlarda büyük vergi avantajı

