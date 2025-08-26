Toyota Corolla Cross ve Peugeot 2008 fiyatları dibi gördü! Citroen’den ise “yarısı bizden” kampanyası

Otomotiv sektöründe rekabet kızıştı. Toyota Corolla Cross ve Peugeot 2008'in fiyatlarının dip seviyeye inmesi, SUV almak isteyen tüketicilerin ilgisini artırdı. Citroen ise "yarısı bizden" kampanyasıyla piyasaya farklı bir soluk getirerek alıcıların dikkatini çekti.

🚗 Corolla Cross ve Peugeot 2008'de cazip fiyatlar

Toyota'nın Türkiye'de en çok talep gören SUV modellerinden Corolla Cross Hybrid, 2025 yılı itibarıyla güncel listelerde 1 milyon 40 bin TL seviyesine kadar düştü. Hibrit motor teknolojisiyle öne çıkan model, hem düşük yakıt tüketimi hem de uzun ömürlü batarya garantisi ile kullanıcıların ilgisini çekiyor. Bu fiyat seviyesi, yılın başındaki rakamlarla kıyaslandığında tüketicilere önemli bir avantaj sunuyor.

Öte yandan Peugeot 2008, kompakt SUV segmentinde adeta fiyat rekabetinin simgesi oldu. 2024 model araçların güncel satış fiyatı 1 milyon TL bandında seyrediyor. Şehir içi kullanıma uygun tasarımı, düşük yakıt tüketimi ve Peugeot'nun yeni nesil i-Cockpit teknolojisiyle donatılan model, özellikle genç sürücülerden yoğun talep görüyor.