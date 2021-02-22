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    • 22.02.2021 10:44
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    son dakika: Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı? Askerlik şartı kalktı mı?

    ? 'de uygulanmaya başladığından bu yana bekçilik mesleği oldukça ilgi görmeye başladı. Toplumun can güvenliğinden sorumlu olduğunuz bu meslekle ilgili detaylı bir başvuru ve mülakat süreci sizleri bekliyor. 2020 yılında yapılan 8 bin 242 kişilik alımın ardından gözler 2021 yılında yapılacak 11.100 bekçi alımına odaklandı. Peki, Bekçi alımları ne zaman olacak? E-devlet üzerinden bekçilik başvurusu nasıl yapılır? ? hakkında tüm detaylar haberin devamında...

    takvim.com.tr
    EGM son dakika: Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

    Türkiye'de uygulanmaya başladığından bu yana bekçilik mesleği oldukça ilgi görmeye başladı. Toplumun can güvenliğinden sorumlu olduğunuz bu meslekle ilgili detaylı bir başvuru ve mülakat süreci sizleri bekliyor. Peki, Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmak için ne yapmak gerekiyor? 2021 Bekçi alım tarihi ve başvuruları hakkında tüm ayrıntılar haberin devamında...

    2021 BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bekçi olma hayalini kuran vatandaşlar 2021 yılı için alımları bekliyor. Bekçi alımları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi üzerinden yapılmaktadır. 2021 yılı için bekçi alımları ile alakalı henüz net bir tarih yok. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden veya Polis Akademisi'nden bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihi açıklanıp başvurular başladıktan hemen sonra adaylar e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler. E-devlet üzerinden başvuru yapma Başvuruda bulunmak isteyen adaylar öncelikler e-devlet sistemine giriş yapmalıdır.

    E-DEVLET ÜZERİNDEN BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İnternet üzerinden ön başvuru yapılmaktadır. Çarşı ve mahalle bekçisi olmak için belirtilen şartları yerine getiriyorsanız, e-Devlet üzerinden Başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular geçersiz sayılmaktadır. e-Devlet kapısı üzerinden başvuru devletdestekli.com yapacak olan kişiler aşağıda belirttiğimiz adımları takip ederek başvurularını oluşturabilirler.

    * EGM ve Polis Akademisi tarafından bekçi alım ilanları yayınlandıktan sonra, e-Devlet sistemine giriş yapın,

    * Siteye giriş yaptıktan sonra arama butonuna aday işlemleri sitesi yazıp,

    * Uygulamaya git bağlantısına tıklayıp, karşınıza çıkan Polis Akademisi İşlemleri Sistemi üzerinden döneminizi seçerek başvurularınızı yapabilirsiniz.

        BEKÇİLİK BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER 2021

        Bekçilik başvurusu yapacak adaylardan başvuru sırasında istenilen belgeler şu şekilde sıralanmaktadır.

        * Sınav başvuru dilekçesi,

        * T.C kimlik belgesi fotokopisi,

        * Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

        * Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

        * Sağlık bilgilendirme formu

        * Diploma yada geçici bitirme belgesi,

        * Müracaat edilen il sınırlarına en az 1 yıldır ikametgah ettiğini gösteren belge,

        * Son 1 yıl içerisinde çekinilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf,

        * Kendisi ve evli ise eşinin yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanlar,

        * Askerlik terhis belgesi,

        * Şehit yada vazife malulü olanların eş yada çocuklarından, şehitlik yada vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği istenecektir.

        2021 BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

        * T.C vatandaşı olunmalı
        * 18 yaşından büyük olunmalı
        * 31 yaş tamamlanmamış olmalı
        * En az lise ya da dengi okullardan mezun olunmalı
        * Aday olacak erkekler askerliklerini yapmış olmalı ya da askerlik ilişiği olmamalı
        * Kişinin herhangi bir suçtan ötürü hapis cezası olmamalı Kişi toplumun gözünde kötü şöhretli olmamalı
        * Kişinin silah taşımasına dair herhangi bir hukuki engeli olmamalı
        * Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istediği şartları karşılıyor olmalı
        * Aday olan kişilerin kendilerinin veya eşlerinin yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hapis cezası olmamalı
        * Aday alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması nedeni ile tedavi görmüş olmamalı
        * Aday bir nedenden ötürü polis okulundan çıkarılmış olmamalı
        * Aday terör örgütünün düzenlediği eylemlere katılmış olmamalı
        * Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya da yan kuruluşlara üye olmamalı Güvenlik soruşturmasından olumlu yanıt almalı Arşiv soruşturmasından olumlu yanıt almalı

        2021 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

        İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.

        Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.

        Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.

        Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.

        Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.

        Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.

        EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.
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