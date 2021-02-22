Türkiye'de uygulanmaya başladığından bu yana bekçilik mesleği oldukça ilgi görmeye başladı. Toplumun can güvenliğinden sorumlu olduğunuz bu meslekle ilgili detaylı bir başvuru ve mülakat süreci sizleri bekliyor. Peki, Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmak için ne yapmak gerekiyor? 2021 Bekçi alım tarihi ve başvuruları hakkında tüm ayrıntılar haberin devamında...
2021 BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi olma hayalini kuran vatandaşlar 2021 yılı için alımları bekliyor. Bekçi alımları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi üzerinden yapılmaktadır. 2021 yılı için bekçi alımları ile alakalı henüz net bir tarih yok. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden veya Polis Akademisi'nden bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihi açıklanıp başvurular başladıktan hemen sonra adaylar e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler. E-devlet üzerinden başvuru yapma Başvuruda bulunmak isteyen adaylar öncelikler e-devlet sistemine giriş yapmalıdır.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BEKÇİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İnternet üzerinden ön başvuru yapılmaktadır. Çarşı ve mahalle bekçisi olmak için belirtilen şartları yerine getiriyorsanız, e-Devlet üzerinden Başvurularınızı yapabilirsiniz. Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular geçersiz sayılmaktadır. e-Devlet kapısı üzerinden başvuru devletdestekli.com yapacak olan kişiler aşağıda belirttiğimiz adımları takip ederek başvurularını oluşturabilirler.
* EGM ve Polis Akademisi tarafından bekçi alım ilanları yayınlandıktan sonra, e-Devlet sistemine giriş yapın,
* Siteye giriş yaptıktan sonra arama butonuna aday işlemleri sitesi yazıp,
* Uygulamaya git bağlantısına tıklayıp, karşınıza çıkan Polis Akademisi İşlemleri Sistemi üzerinden döneminizi seçerek başvurularınızı yapabilirsiniz.