İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İŞKUR TYP başvuru tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor. Genel başvuruların son günü 21 Eylül olarak biliniyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyor.

Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

İŞKUR TYP BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ İLLERE ALIM YAPILIYOR?

İŞKUR Typ ilanları şu şekilde: