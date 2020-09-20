İŞKUR üzerinden alınan TYP başvuruları devam ediyor. Toplum Yararına Programı kapsamında gerçekleştirilen alımlar kapsamında MEB bünyesine bağlı okullarda çalıştırılmak üzere bakım onarım ve temizlik için personel alımları yapılıyor. Personel alımları kapsamında başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar İŞKUR'a bireysel üye girişi yaptıktan sonra başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
İŞKUR TYP başvuru tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor. Genel başvuruların son günü 21 Eylül olarak biliniyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyor.
Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.
İŞKUR TYP BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
HANGİ İLLERE ALIM YAPILIYOR?
İŞKUR Typ ilanları şu şekilde:
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen okulların güvenliği temizliği ve bakım onarımı konularında kadrolu istihdam gerçekleştirilemeyen alanlar için geçici süredeki personel başvuruları İŞKUR üzerinden online ALO 170 hattından yapılabilecek.