İŞKUR 'dan kamu işçisi alımı duyurusu. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda kamu işçisi alımı ilanlarına başvuruların internet üzerinden yapılacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR kamu ve özel sektör iş ilanlarına başvurular, aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılacak. https://www.turkiye.gov.tr/kriterlere-gore-acik-is-sorgulama bu linke tıklayarak yapabilirsiniz.