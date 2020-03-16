Son zamanlarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işsiz nüfusun artması ve özellikle genç işsizlik oranının yükselmesi sonucunda gençlere istihdam desteği ve iş kurmaları için hibe ve yardımlar devlet tarafından uygulamaya konulmaya başlıyor. Bu destek ve yardımlardan biri de eğitimde ve iş hayatında olmayan 15-29 yaş arası gençlerin işgücü piyasasına girmesine yönelik projeler için yeni bir destek program olup ilgili program Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından tanıtıldı. Hibe, sözlük anlamı itibari ile karşılıksız vermek anlamına gelmektedir. Herhangi bir ürünü veya bedeli, bir başkasına bağışlamak yani geri alınmaksızın vermek diyebiliriz.
Kaynak:işinolsa.com
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Eğitim hayatına devam etmeyen, bir işte de çalışmayan 165 ile 29 yaş arasındaki gençlerin iş gücü piyasasına katılması için uygulamaya konacak olan hibe programı Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından tanıtıldı.
Selçuk tarafından program ile ilgili olarak ""Programa; sosyal politika ve/veya gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, kalkınma ajansları, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, üniversiteler, işçi sendikaları, işçi ve işveren konfederasyonları başvuruyor. Kurum ve kuruluşların NEET'lere ulaşarak İŞKUR'a kayıtlı olmalarını sağlamaları, mesleki, girişimcilik, işbaşı, sosyal beceri eğitimleri vermeleri amaçlanıyor" açıklaması yapıldı.
İŞKUR ile Ortak Uygulanacak
Selçuk tarafından ayrıca "Kurum ve kuruluşların NEET'lere ulaşarak İŞKUR'a kayıtlı olmalarını sağlamaları, NEET'lerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla mesleki eğitimler, girişimcilik eğitimleri, iş başı eğitim, bilgisayar kullanımı, yabancı dil gibi temel beceri eğitimleri, iletişim, motivasyon, kararlılık gibi sosyal beceri eğitimleri vermeleri, İŞKUR il müdürlükleri ile yakın iş birliği içerisinde gençlere Bireysel Eylem Planları (BEP) hazırlamaları ve gençlere iş arama ödeneği ve taşınma yardımı verilerek aktif iş arama süreçlerinin desteklenmesi, eğitimlere katılan gençlere günlük cep harçlığı verilmesini amaçlıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Hibe kime verilir?
Hibe, yeni bir işletme kurmak isteyen fakat sermayeyi tamamlayamamış girişimciye, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren ve işletmesini geliştirmek isteyen işletmeciye halkın hizmetinde kullanılmak üzere yapılacak tesislere veya araçlara, ağaçlandırma veya hayvancılık faaliyetleri yapmak isteyen kişilere, doğal afet sonucu zarar görmüş kişilere ve gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının öğrenimini tamamlamak üzere verilir.
Hibeye nasıl başvurulur?
Girişimciye 5 bin avrodan başlayarak 3 milyon avroya kadar hibe sağlayabilen TKDK, kredi ve hibenin miktarını projenin büyüklüğüne göre çeşitlendiriyor. Hibe için tüm masrafları karşılayabilecek yatırımcıları değerlendiriyor ancak yeterli birikimi olmayan girişimcilere de anlaşmalı bankalar aracılığı ile destek kredisi imkanı da tanıyabiliyor.
Kırsal alanda tarım ya da hayvancılık çerçevesinde bir projeniz varsa ve 66 yaşından gün almamış iseniz, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu'na ya da Vergi Dairesi'ne borcunuz yoksa, projenizi detaylandırıp TKDK'ya başvuru yapabilirsiniz. Başvuru tarihleri ve ayrıntılı bilgiyi tkdk.gov.tr 'den almanız mümkün.
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