Hibe kime verilir?

Hibe, yeni bir işletme kurmak isteyen fakat sermayeyi tamamlayamamış girişimciye, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren ve işletmesini geliştirmek isteyen işletmeciye halkın hizmetinde kullanılmak üzere yapılacak tesislere veya araçlara, ağaçlandırma veya hayvancılık faaliyetleri yapmak isteyen kişilere, doğal afet sonucu zarar görmüş kişilere ve gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının öğrenimini tamamlamak üzere verilir.

Hibeye nasıl başvurulur?

Girişimciye 5 bin avrodan başlayarak 3 milyon avroya kadar hibe sağlayabilen TKDK, kredi ve hibenin miktarını projenin büyüklüğüne göre çeşitlendiriyor. Hibe için tüm masrafları karşılayabilecek yatırımcıları değerlendiriyor ancak yeterli birikimi olmayan girişimcilere de anlaşmalı bankalar aracılığı ile destek kredisi imkanı da tanıyabiliyor.

Kırsal alanda tarım ya da hayvancılık çerçevesinde bir projeniz varsa ve 66 yaşından gün almamış iseniz, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu'na ya da Vergi Dairesi'ne borcunuz yoksa, projenizi detaylandırıp TKDK'ya başvuru yapabilirsiniz. Başvuru tarihleri ve ayrıntılı bilgiyi tkdk.gov.tr 'den almanız mümkün.