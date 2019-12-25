26 Aralık DPB ve İŞKUR üzerinden yapılacak olan personel alımları için vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Aralık ayının artık son günlerine geldiğimiz şu günlerde İŞKUR ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığıyla ilanlar memur adaylarına sunuldu. Bir çok farklı kurum ve kuruluş, belediye ve üniversite kamu personeli, memur alımı yapıyor. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar. İşte 2019 memur ve işçi alımına dair son ilanlar... Adaylar "http://euygulama.dpb.gov.tr" üzerinde yer alan ilanların kılavuzlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler. İşte memur, personel, daimi/geçici işçi, eleman alımı güncel iş ilanları takvim.com.tr'de

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