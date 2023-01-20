İŞKUR TYP katılım şartları nelerdir, TYP nedir?

İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlar için hayata geçirilen TYP programı kapsamında vatandaşlar asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar. İŞKUR TYP nedir? TYP kapsamında kimler katılımcı olabilir, kimler olamaz ve ücret bilgileri gibi merak edilen konuları haberimizde.



İŞKUR TYP ARAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TYP İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP'YE NASIL BAŞVURULUR?

Adayların ilanlar sona ermeden başvuru yapmaları gerekmekte olup işe başlama tarihi 6 Eylül 2019 olarak belirtilmiştir. Çevre temizliği görevinde istihdam edilecek olan adayların ilgili ilana başvurmak için İŞKUR üzerinden kaydolarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Herhangi bir eğitim, deneyim ya da diğer özel şartların aranmadığı ilanlara temel şartları sağlayan herkes başvurabilmektedir. İlgili ilanlara erişmek, başvuru yapmak ve diğer TYP kadro ilanlarını görmek için aşağıda yer alan linki kullanabilirsiniz.