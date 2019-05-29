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  • 29.05.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 17:55

'dan bünyesine alımı başvuru şartları nedir? İşte

tarafından personel alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. üzerinden yayımlanan yeni ilanlara göre ülke genelinde bulunan çeşitli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları () bünyesine alımları yapılıyor. Başvuru şartları ilanın detayları haberimizde… Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) İŞKUR üzerinden farklı niteliklerde kamu personeli alımı yapılıyor. İşte SYDV alımına ilişkin bilgiler... İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

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