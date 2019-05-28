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  • 29.05.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 11:11

Büyük müjde! 3 ayda 7200 lira verilecek!

'dan işsiz annelere büyük müjde geldi. İşsiz olup çalışmak isteyen annelere devlet 80 lira harçlık veriyor. Bu önemli uygulama, İŞKUR aracılığı ile devam ediyor. Bu bağlamda da kadın ının artırılması amacıyla İşte başlatıldı.

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