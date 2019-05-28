Büyük müjde! 3 ayda 7200 lira verilecek!

Kadınların işgücüne katılması için devletin birçok desteği bulunuyor. Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Devlet bu kapsamda, işsiz olup da çalışmak isteyen annelere günlük 80 lira ödüyor.
Kadınların işgücüne katılması için devletin birçok desteği bulunuyor. Bunlardan biri de 'İşte Anne Projesi'. Devlet bu kapsamda, işsiz olup da çalışmak isteyen annelere günlük 80 lira ödüyor.
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