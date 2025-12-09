Monaco - Galatasaray | CANLI TAKİP

Victor Osimhen (AA) MAÇIN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU Karşılaşma, Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelenin hakemi Hollandalı Danny Makkelie olacak. Steegstra ve De Vries yardımcı hakemlik görevini üstlenecek. Dördüncü hakem Allard Lindhout, VAR koltuğunda ise Belçikalı Bram Van Driessche bulunacak.

GALATASARAY ALTINCI HAFTAYA 9 PUANLA GİRDİ Sarı-kırmızılılar, beşinci haftayı 9 puanla tamamlayarak haftaya 14. sırada girdi. Galatasaray; Frankfurt yenilgisiyle başladığı grupta Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı mağlup etti. Union Saint-Gilloise karşısındaki 1-0'lık mağlubiyetle puan kaybeden ekip, ilk 8 hedefi için Monaco karşısında kazanmayı amaçlıyor.

SARI KIRMIZILILARDA KRİTİK EKSİKLER Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan kadroda olmayacak. Arda Ünyay kırmızı kart cezası nedeniyle, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise ceza kapsamında forma giyemeyecek. UEFA listesinde olmayan Kazımcan Karataş da kadroda yer alamayacak. Mario Lemina'nın durumu son idmanın ardından netleşecek.

MONACO'DA SAKATLIK BELİRSİZLİĞİ Monaco'da Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Özellikle Fati ve Balogun'un yokluğu Monaco'nun hücum gücünü etkileyebilir.