Monaco - Galatasaray | CANLI TAKİP

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 6. haftada Monaco ile Fransa'da karşı karşıya geliyor. Cimbom, zorlu randevudan galip ayrılarak son iki maçına moralli çıkmak ve üst grup iddiasını sürdürmek amacında. Monaco - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in lideri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya konuk oluyor.

Monaco - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

MONACO: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Zakaria, Balogun, Golovin, Akliouche, Henrique, Camara, Minamino, Salisu

GALATASARAY: Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sallai, Sara, Torreira, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen

MAÇIN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Karşılaşma, Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelenin hakemi Hollandalı Danny Makkelie olacak. Steegstra ve De Vries yardımcı hakemlik görevini üstlenecek. Dördüncü hakem Allard Lindhout, VAR koltuğunda ise Belçikalı Bram Van Driessche bulunacak.

GALATASARAY ALTINCI HAFTAYA 9 PUANLA GİRDİ

Sarı-kırmızılılar, beşinci haftayı 9 puanla tamamlayarak haftaya 14. sırada girdi. Galatasaray; Frankfurt yenilgisiyle başladığı grupta Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı mağlup etti. Union Saint-Gilloise karşısındaki 1-0'lık mağlubiyetle puan kaybeden ekip, ilk 8 hedefi için Monaco karşısında kazanmayı amaçlıyor.

SARI KIRMIZILILARDA KRİTİK EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan kadroda olmayacak. Arda Ünyay kırmızı kart cezası nedeniyle, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise ceza kapsamında forma giyemeyecek. UEFA listesinde olmayan Kazımcan Karataş da kadroda yer alamayacak. Mario Lemina'nın durumu son idmanın ardından netleşecek.

MONACO'DA SAKATLIK BELİRSİZLİĞİ

Monaco'da Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Özellikle Fati ve Balogun'un yokluğu Monaco'nun hücum gücünü etkileyebilir.

OKAN BURUK'UN SOL BEK SIKINTISI

Galatasaray'da sol bek mevkisi için büyük sıkıntı yaşanıyor. Jakobs kadroda ancak durumu henüz netleşmedi. Eren Elmalı ve Kazımcan'ın yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un Berkan Kutlu veya Barış Alper Yılmaz'ı sol bekte değerlendirmesi ihtimaller arasında. Alternatif olarak Lemina'nın stoperde kullanıldığı düzenin yine uygulanması ihtimali bulunuyor.

OSIMHEN SERİYİ UZATMAK İSTİYOR

Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta gol atan Victor Osimhen, Monaco deplasmanında serisini sürdürmeyi hedefliyor. Nijeryalı yıldız, bu sezon Devler Ligi'nde 6 gol kaydetti.

SANE FORM GRAFİĞİNİ YÜKSELTTİ

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son haftalardaki etkili performansıyla dikkat çekiyor. Süper Lig'de 5 golü bulunan Sane, Şampiyonlar Ligi'nde ise gol atamadı. Okan Buruk'un hücum planında Osimhen ve Barış Alper ile birlikte önemli rol üstlenecek.

MONACO'DA İSTİKRARSIZ GÖRÜNÜM

Monaco, Ligue 1'de 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Son 5 lig maçında yalnızca 1 kez kazanan Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 puan topladı. Monaco, grupta 23. sırada bulunuyor.

ESKİ MONACOLU ZORLU MAÇTA YOK

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Singo sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı forma giyemiyor.

II. LOUIS STADI'NIN TARİHİ ÖNEMİ

Galatasaray, 2000 yılında II. Louis Stadı'nda Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı kazanmış ve Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atmıştı.

PREKAZI VE HAGI'NİN UNUTULMAZ GOLLERİ

Cevat Prekazi'nin 1989'daki frikik golü ve Gheorghe Hagi'nin 2000'de yaklaşık 40 metreden attığı gol, Galatasaray'ın Monaco karşısındaki hafızalara kazınan anıları arasında yer alıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe 2 yıldızın transferinde karşı karşıya!

