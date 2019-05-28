İŞKUR 28 Mayıs memur alımları: MSB, Tarım Bakanlığı ve Belediye İlanları başvuru şartları nedir? (İŞKUR iş ilanları) İŞKUR 28 mayıs memur personel alım ilanlarını yayımlayarak farklı kurumlar tarafından alım yapılacağını ilan etti. Peki Alım yapacak kurumlar ve pozisyonlar nelerdir? İşte detaylar. Söz konusu ilana başvuru yapacak adaylar başvurularına ilanların 28 Mayıs 2019 tarihi ile yayımlanmasının ardından başladılar ve başvurularını en geç 6 gün içerisinde yani en geç 03 Haziran 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak yer alıyor.



HANGİ KURUM HANGİ POZİSYON İÇİN ALIM YAPACAK?

Yayımlanan ilanlar arasında Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK, Farklı Belediyeler ve Sulama Brlikleri memur ve personel alacaklar.

1. TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ: 1 Diğer Teknisyen Ve Teknikerler, 1 Büro Memuru (Genel)

2. HATAY İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ : Engelli 2 Büro Memuru ( Genel )

3. T.C. 43'ÜNCÜ BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIGI: 1 Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

4. ETİ MADEN İŞL.GEN.MÜD.BANDIRMA BOR VE ASİT FAB.İŞL.MÜD. : 1 Proses İşçisi

5. TÜBİTAK-TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU): 1 Büro Memuru (Genel) , 1 Engelli Sekreter(Yönetici Sekreter / Asistan), 1 Engelli Büro Memuru (Genel)

6. DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 1 İş Makineleri Operatörü

7. ATABAĞI BELEDİYEBAŞKANLIĞI : 1 Beden İşçisi ( Genel )

8. HOYRAN SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI: 1 Beden İşçisi ( Genel ) ve 1 Elektrikçi ( Genel )

Yukarıdaki kamu kurumları veya kuruluşları toplamda 13 kişilik boş kadro ile işçi, personel ve memur alacağını ilan ettier.

ADAYLARDAN HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak ( Engelli adaylardan sağlık raporu istenecek ), Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile bağlantısı bulunmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve en az ilköğretim mezunu olmak gibi nitelikler aranır.

BAŞVURULAR:

Söz konusu ilana başvuru yapacak adaylar başvurularına ilanların 28 Mayıs 2019 tarihi ile yayımlanmasının ardından başladılar ve başvurularını en geç 6 gün içerisinde yani en geç 03 Haziran 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir.

İŞKUR GÜNCEL AÇIK POZİSYONLAR

ALANYA-GAZİPAŞA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Büro İşçisi - 1 Açık Pozisyon

ÜÇHÜYÜK SULAMA BİRLİĞİ

Su Arıza İşçisi - 1 Açık Pozisyon

TÜBİTAK -ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 4 Açık Pozisyon

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni - 1 Açık Pozisyon

Büro Memuru (Genel) - 1 Açık Pozisyon

Şoför (Yolcu Taşıma) - 1 Açık Pozisyon

ELAZIĞ VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Beden İşçisi (Genel) - 1 Açık Pozisyon

KAYACIK SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel - 1 Açık Pozisyon

DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıhhi Tesisatçı - 1 Açık Pozisyon

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü - 1 Açık Pozisyon

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri - 1 Açık Pozisyon

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI BAŞKANLIIĞI

Büro Memuru (Genel) - 2 Açık Pozisyon

SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taksi Şoförü - 1 Açık Pozisyon

Kepçe Operatörü - 2 Açık Pozisyon

ÇAY BEL.BŞK. PAZARAĞAÇ

Beden İşçisi (Temizlik) - 15 Açık Pozisyon

Kadro-Kontenjan Bilgileri

* Beden İşçisi (Genel) yayımlanan ilan sayısı; 9518

* Temizlik Görevlisi yayımlanan ilan sayısı; 2111,

* Turizm Ve Otelcilik Elemanı yayımlanan ilan sayısı; 4410,

* Makineci (Dikiş) yayımlanan ilan sayısı; 2699,

* Satış Danışmanı / Uzmanı yayımlanan ilan sayısı; 2632

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.

İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.

İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.

Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.