Son dakika: Valizlerle kaçmak üzerelerdi! Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Güllü'nün ölümüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonrası haklarında gözaltı kararı verilen Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçma hazırlığındayken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir "riskli hareket profili" oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu. CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter'in olağan dışı temas trafiği içine girdiği ve belirli adreslerde kısa süreli, yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip derinleştirildi. Gülter ile koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da aynı kapsamda izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi.