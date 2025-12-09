PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Valizlerle kaçmak üzerelerdi! Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurtdışına kaçmak üzereyken gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Güllü'nün ölümüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonrası haklarında gözaltı kararı verilen Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçma hazırlığındayken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu yakalandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir "riskli hareket profili" oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu.

CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter'in olağan dışı temas trafiği içine girdiği ve belirli adreslerde kısa süreli, yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip derinleştirildi. Gülter ile koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da aynı kapsamda izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi.

KAÇIŞ PLANI

Kritik aşama ise dün akşam yaşandı. Şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı yönündeki istihbari ve teknik bilgiler, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'e iletildi. Kaçış planının kesinleştiğine ilişkin raporlar üzerine Başsavcı Öksüz, derhal gözaltı talimatı verdi. Talimatın ardından, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin bulunduğu güzergâhı anlık olarak takip ederek operasyon sürecini İstanbul Emniyeti ile koordineli şekilde yönetti.

VALİZLERLE KAÇAMADAN YAKALANDILAR

Firar girişimine ilişkin son hamle ise saat 21.45'te geldi. Yalova Asayiş ekiplerinin anlık takibi sayesinde yerleri netleştirilen Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltı işleminin şüphelilerin harekete hazırlandığı dakikalarda yapılması, kaçış planını tamamen boşa çıkardı.

İstanbul'daki işlemlerinin ardından iki şüphelinin, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri bekleniyor. Başsavcılık, soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosya detaylarına ilişkin açıklama yapmazken, teknik takibin nasıl yürütüldüğü ve firar hazırlığının hangi aşamada deşifre edildiğine dair bilgilerin ilerleyen süreçte netleşeceği öğrenildi.

