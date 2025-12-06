PODCAST CANLI YAYIN

Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi!

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yaşadığı trafik kazasını sosyal medya hesabından bizzat anlattı. Kazaya iklim koşullarının neden olduğunu belirten Nalçakan, kendisinin ve yanındakilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, geçtiğimiz gece yaşadığı trafik kazası sonrası sosyal medya üzerinden takipçilerini bilgilendirdi. "Poyraz Karayel", "Kardeşlerim" gibi popüler projelerdeki performanslarıyla tanınan 47 yaşındaki oyuncu, kazayı ve sonrasındaki sağlık durumunu merak eden hayranlarına kendisi bizzat aktardı.

Kazanın iklim koşullarının etkisiyle meydana geldiğini belirten Nalçakan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Herkese merhabalar. Birinci ağızdan duyun istedim, çünkü böyle durumlarda yanlış bilgi hem sevdiklerimizi hem de sevenlerimizi üzebiliyor" dedi.

Nalçakan, kazanın detaylarını şu sözlerle açıkladı: "Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hakimiyetini kaybetti."

Kazanın ardından, hem kendisinin hem de kazaya karışan diğer sürücünün de sağlık durumuyla ilgili olumlu bir açıklama yapan Celil Nalçakan, hayranlarını rahatlattı.

Nalçakan, "Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda. Yanlış bir haber canınızı sıkmasın diye benden duyun istedim. Her şey yolunda" dedi.

