PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan Halime kim? Sena Mercan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Osmanlı’nın kuruluş dönemini ekrana taşıyan Kuruluş Orhan, her bölümüyle izleyiciden tam not alıyor. Tarihi olayların yanında karakterlerin duygusal dünyasına da odaklanan dizide Halime Hatun karakterinin gerçek hayatta kim olduğu merak konusu oldu. Peki Halime Sultan’ı canlandıran Sena Mercan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Sena Mercan hangi dizilerde oynadı?

Giriş Tarihi:
Kuruluş Orhan Halime kim? Sena Mercan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Orhan, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Tarihi olayların yanında karakterlerin duygusal dünyasına da odaklanan dizide Halime Hatun karakterinin gerçek hayatta kim olduğu merak konusu oldu. İşte genç oyuncunun biyografisi...

(sosyal medya)(sosyal medya)

Sena Mercan kimdir?

Halime Hatun karakteriyle dikkat çeken Sena Mercan, 2003 yılında dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini kısa sürede tamamlayan Mercan, sahneye adımını Andrama Oyunculuk Atölyesi'nde aldığı eğitimle attı.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Sena Mercan hangi dizilerde oynadı?

  1. 2025 – Can Bağı (Ada Baykara)
  2. 2023 – Kardeşlerim
  3. 2023 – Kraliçe
  4. 2023 – Dokuz Oğuz (Çiçek)

(atv)(atv)

Kuruluş Orhan Halime kimdir?

Osman Bey'in kızı, Bacıyan-ı Rum'un başı. Esaretle büyüdü inancıyla dirildi. Savaşlarda obanın inadı. Düşman elinde bile özünü kaybetmemiş bir yürek. Kılıcı adaletin, kalbi törenin hizmetindedir.

Kuruluş Orhan 3. bölüm nefes kesecek: Orhan Bey masaya yumruğunu vurdu!Kuruluş Orhan 3. bölüm nefes kesecek: Orhan Bey masaya yumruğunu vurdu!
Kuruluş Orhan 3. bölüm nefes kesecek: Orhan Bey masaya yumruğunu vurdu!