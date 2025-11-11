Kuruluş Orhan Halime kim? Sena Mercan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Orhan, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Tarihi olayların yanında karakterlerin duygusal dünyasına da odaklanan dizide Halime Hatun karakterinin gerçek hayatta kim olduğu merak konusu oldu. İşte genç oyuncunun biyografisi...
Sena Mercan kimdir?
Halime Hatun karakteriyle dikkat çeken Sena Mercan, 2003 yılında dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini kısa sürede tamamlayan Mercan, sahneye adımını Andrama Oyunculuk Atölyesi'nde aldığı eğitimle attı.
Sena Mercan hangi dizilerde oynadı?
- 2025 – Can Bağı (Ada Baykara)
- 2023 – Kardeşlerim
- 2023 – Kraliçe
- 2023 – Dokuz Oğuz (Çiçek)