Bu kez beğendi: Demet Akalın’dan Miss Universe temsilcimiz Ceren Arslan’a tam not!

Türkiye’nin yeni Miss Universe temsilcisi Ceren Arslan, güzelliği ve enerjisiyle henüz yarışma başlamadan sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı. Daha önce Türkiye Güzeli İdil Bilgen'i topa tutan Demet Akalın, Miss Universe Türkiye 2025 tacını takan Ceren Arslan’a da kayıtsız kalmadı. Akalın bu kez övgü yağdırdı.

Türkiye'nin yeni Miss Universe temsilcisi Ceren Arslan, güzelliği ve enerjisiyle henüz yarışma başlamadan sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı.

21 Kasım'da Tayland'da düzenlenecek olan Miss Universe 2025 finaline katılacak olan Arslan, İstanbul'daki seçmelerin ardından tacını taktı ve yarışma öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Tayland'a doğru yola çıktı.

Arslan'ın ışıltısı ve güzelliği sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü isimlerden de destek mesajları yağmaya devam etti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Arslan'ı övgüyle karşıladı ve "İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!" şeklinde bir paylaşım yaparak tam not verdi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl 2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve gerek sosyal medyada gerekse ünlü isimlerden sert eleştiriler almıştı. Bülent Ersoy ve Demet Akalın gibi isimlerin Bilgen'i sert bir şekilde eleştirmesi, büyük bir tartışma yaratmıştı.

CEREN ARSLAN KİMDİR?

1999 İstanbul doğumlu Ceren Arslan 26 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Ceren Arslan yurt dışında da eğitim gördü. Ghent Üniversitesi'nde Erasmus programına katılarak uluslararası deneyim kazandı. İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabiliyor.

Kariyerine "Model of Turkey" yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak adım atan Arslan, bu başarısı sayesinde modellik dünyasında tanınmaya başlandı. 2025 yılında Miss Universe Türkiye tacını kazanarak ülkemizi Tayland'da temsil etme hakkı elde etti.

