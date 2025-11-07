Demet Akalın’dan Miss Universe Türkiye 2025 Ceren Arslan’a övgü
Türkiye’nin yeni Miss Universe temsilcisi Ceren Arslan, güzelliği ve enerjisiyle henüz yarışma başlamadan sosyal medyada büyük ilgi görmeye başladı. Daha önce Türkiye Güzeli İdil Bilgen'i topa tutan Demet Akalın, Miss Universe Türkiye 2025 tacını takan Ceren Arslan’a da kayıtsız kalmadı. Akalın bu kez övgü yağdırdı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Arslan'ı övgüyle karşıladı ve "İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!" şeklinde bir paylaşım yaparak tam not verdi.