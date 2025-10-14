Gözleri Karadeniz Aslı kim? Eslem Akar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

atv'nin sevilen dizisi Gözleri Karadeniz, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle heyecan uyandırdı. Her hafta izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü kadar, kadroya katılan isimler de sosyal medyada merak konusu oldu.

Sinema ve dizi oyuncusudur. 23 Mart 1998, İstanbul doğumlu olan Akar 1.60 metre boyunda 54 kilo ağırlığındadır. Mimarlık öğrencisidir. İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir.

Sadece oyunculukla değil masa tenisi, buz pateni, jimnastik, yüzme ve futbol gibi spor dalları ile de ilgilenmektedir. Eslem Akar, oyunculuk hayatına ilk olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sen de Gitme adlı dizide rol alarak başlamıştı.