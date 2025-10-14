PODCAST CANLI YAYIN

Gözleri Karadeniz Aslı kim? Eslem Akar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Gözleri KaraDeniz bu akşam yeni bölümüyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil olan yeni oyuncular da sosyal medyada araştırılıyor. Genç oyuncu Eslem Akar, Ali Kemal'in kızı Aslı rolüyle kadroya katıldı. Peki Gözleri Karadeniz Aslı kim? Eslem Akar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

atv'nin sevilen dizisi Gözleri Karadeniz, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle heyecan uyandırdı. Her hafta izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü kadar, kadroya katılan isimler de sosyal medyada merak konusu oldu.

Eslem Akar kimdir?

Sinema ve dizi oyuncusudur. 23 Mart 1998, İstanbul doğumlu olan Akar 1.60 metre boyunda 54 kilo ağırlığındadır. Mimarlık öğrencisidir. İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir.

Sadece oyunculukla değil masa tenisi, buz pateni, jimnastik, yüzme ve futbol gibi spor dalları ile de ilgilenmektedir. Eslem Akar, oyunculuk hayatına ilk olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sen de Gitme adlı dizide rol alarak başlamıştı.

4N1K dizisinde hayat verdiği Ece Kaplan karakteri ile tanınmıştır. 2018'de gösterilmeye başlanan Avlu dizisinde Ecem Demir karakterini canlandırdı. Bu rolünde 18 yaşında lise son sınıf öğrencisiydi.

2019'da ekranlara gelen tek Yürek dizisinde de rol almıştır. Aynı yıl yer aldığı Güvercin dizisinde Nefise karakterini, 2020 yılında rol aldığı Aile Şirketi dizisinde Bade Işıl, Aile Şirketi dizisinde Bade Işıl Yüce, Babam Çok Değişti dizisinde Yağmur, Hakim dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. Akar son olarak Gözleri KaraDeniz'de Aslı karakterine hayat veriyor.

Aslı karakteri nasıl biri?

Aslı, Ali Kemal'in kızı, aynı zamanda Güneş'in çocukluk arkadaşı. İkili, aynı üniversitede ve aynı fakültede okumuş, ardından Aslı eğitimine yurtdışında devam etmiş.

Yüksek lisansını tamamlayıp Rize'ye dönen Aslı, artık Maçari Denizcilik'in hukuk departmanının başında görev yapıyor. Onun dönüşü, Güneş'le geçmişten gelen bağların yeniden canlanmasına yol açacak.

