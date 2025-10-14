ATV’nin reyting rekortmeni dizileri Cannes sokaklarında!

Fransa'nın Cannes kentinde bu yıl 41. kez düzenlenen MIPCOM içerik fuarı, dün başladı. Son yıllarda hızlı bir yükseliş gösteren Türk dizi endüstrisine yönelik uluslararası ilgi giderek arttı.

"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır zirvedeki yerini koruyan ATV de fuardaydı. Güçlü hikâyeleri ve kaliteli yapımlarıyla tüm dünyanın ilgi gösterdiği MIPCOM'da yerini aldı. Türkiye'deki başarısını küresel pazara taşıyan kanal, MIPCOM Cannes'ın ilk gününde etkileyici standı ve dikkat çeken outdoor çalışmalarıyla da fark yarattı. Cannes sokaklarında ve fuar alanında yer alan outdoor'ları, ATV markasının global gücünü yansıtarak ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 'Gözleri Karadeniz (Waves of Love)', 'Aşk ve Gözyaşı (Queen of Tears)', 'Aynadaki Yabancı (Stranger in the Mirror)', 'Bir Gece Masalı (The Nightfall)', 'Kuruluş Orhan (The Ottoman: Orhan)', 'Can Borcu (Hidden Destiny)' ve birçok sevilen dizinin tanıtımı gerçekleştirildi ve katılımcılarla buluştu.

Reyting rekortmeni dizileriyle fuarın gözdesi oldu...

Hande Erçel ile Barış Arduç





Hande Erçel ile Barış Arduç'un rol aldığı Aşk ve Gözyaşı fuarda büyük ilgi gördü.

Gözleri KaraDeniz de Cannes'de



Karadeniz fırtınası Gözleri KaraDeniz de Cannes'da fırtına gibi esti...

Aynadaki Yabancı dizisi



Aynadaki Yabancı fuarda en çok ilgi çeken diziler arasında yer aldı...

A.B.İ de fuardaki yerini aldı

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu buluşturan A.B.İ de fuardaki yerini aldı.