PODCAST CANLI YAYIN

ATV’nin reyting rekortmeni dizileri Cannes sokaklarında!

ATV, “Dizi atv’de izlenir” sloganıyla katıldığı 41. MIPCOM Cannes fuarında büyük ilgi gördü. “Aşk ve Gözyaşı”, “Gözleri Karadeniz”, “Kuruluş Orhan” ve “Aynadaki Yabancı” gibi yapımlarıyla öne çıkan kanal, etkileyici standı ve outdoor tanıtımlarıyla fuarın en dikkat çeken markalarından biri oldu.

Giriş Tarihi:
ATV’nin reyting rekortmeni dizileri Cannes sokaklarında!

Fransa'nın Cannes kentinde bu yıl 41. kez düzenlenen MIPCOM içerik fuarı, dün başladı. Son yıllarda hızlı bir yükseliş gösteren Türk dizi endüstrisine yönelik uluslararası ilgi giderek arttı.
"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır zirvedeki yerini koruyan ATV de fuardaydı. Güçlü hikâyeleri ve kaliteli yapımlarıyla tüm dünyanın ilgi gösterdiği MIPCOM'da yerini aldı. Türkiye'deki başarısını küresel pazara taşıyan kanal, MIPCOM Cannes'ın ilk gününde etkileyici standı ve dikkat çeken outdoor çalışmalarıyla da fark yarattı. Cannes sokaklarında ve fuar alanında yer alan outdoor'ları, ATV markasının global gücünü yansıtarak ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 'Gözleri Karadeniz (Waves of Love)', 'Aşk ve Gözyaşı (Queen of Tears)', 'Aynadaki Yabancı (Stranger in the Mirror)', 'Bir Gece Masalı (The Nightfall)', 'Kuruluş Orhan (The Ottoman: Orhan)', 'Can Borcu (Hidden Destiny)' ve birçok sevilen dizinin tanıtımı gerçekleştirildi ve katılımcılarla buluştu.

Reyting rekortmeni dizileriyle fuarın gözdesi oldu...

Hande Erçel ile Barış ArduçHande Erçel ile Barış Arduç


Hande Erçel ile Barış Arduç'un rol aldığı Aşk ve Gözyaşı fuarda büyük ilgi gördü.

Gözleri KaraDeniz de Cannes'deGözleri KaraDeniz de Cannes'de

Karadeniz fırtınası Gözleri KaraDeniz de Cannes'da fırtına gibi esti...

Aynadaki Yabancı dizisiAynadaki Yabancı dizisi

Aynadaki Yabancı fuarda en çok ilgi çeken diziler arasında yer aldı...

A.B.İ de fuardaki yerini aldı A.B.İ de fuardaki yerini aldı

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu buluşturan A.B.İ de fuardaki yerini aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
Havada diplomasi! Başkan Erdoğan'ın uçağı Mısır'da pisti pas geçti | Türkiye'den ABD'ye Netanyahu uyarısı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi!
Trump'a İsrail Parlamentosu'nda Gazze protestosu! Vekiller "Filistin'i tanı" pankartı açtı Knesset karıştı
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gazze Zirvesi'nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu | İtalyan basınında gündem oldu
Boykot ve geri çekilme | Gazze zirvesinde Masadan kaldıran diplomatik baskı! Başkan birkaç tur attı katil Bibi Tel Aviv'de kaldı: Siyonistler'den Mısır itirafı
Gazze'de tarihi kavuşma coşkulu karşılama! Filistinli esirler vatan topraklarında aileleriyle kucaklaştı
CHP yandaşı Emrah Gülsunar tutuklandı! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Suriye Cumhurbaşkanı CBC News'e konuştu: İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli!
CANLI ANLATIM | Gazze'de esir takası! Hamas 20 rehineyi teslim etti: Filistinli tutsaklar özgürlüğüne kavuştu
ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Gazze'de ateşkes için çok yardımcı oldu"
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
14 yaş altına sosyal medya yasağı dünyanın gündeminde! Yapay zekada kafalar karışık
Takas sırasında provokasyon! İsrail ordusu mahkumları bekleyen Filistinlilere saldırdı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!
Gözleri Karadeniz'e 3 yeni oyuncu fişek etkisi yaratacak! Hikayede fırtına başlıyor
Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji'den kar ve sağanak için 9 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...