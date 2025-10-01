Özcan Deniz “Bir daha beni göremeyebilirsiniz” demişti! O sözlerin perde arkası ortaya çıktı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Özcan Deniz, İstanbul'da sahne aldığı mekanda yaptığı açıklamalarla sevenlerini tedirgin etmişti. "Bir daha beni göremeyebilirsiniz" ifadelerini kullanan ünlü sanatçı, bu sözleriyle magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki, Deniz neden böyle konuştu? İşin aslı ne?
Son dönemde ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlarla magazin gündeminden düşmeyen Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
Deniz'in "Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim" sözleri, hayranları arasında kaygıya yol açtı.