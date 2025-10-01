PODCAST CANLI YAYIN

Özcan Deniz “Bir daha beni göremeyebilirsiniz” demişti! O sözlerin perde arkası ortaya çıktı

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık magazin manşetlerinde yer alan şarkıcı Özcan Deniz, İstanbul’daki sahnesinde yaptığı açıklamayla sevenlerini endişelendirdi. “Bir daha beni göremeyebilirsiniz” diyen sanatçının neyi ima ettiği merak konusu oldu. Kısa bir süre sonra ise bu sözlerinin nedeni ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özcan Deniz “Bir daha beni göremeyebilirsiniz” demişti! O sözlerin perde arkası ortaya çıktı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Özcan Deniz, İstanbul'da sahne aldığı mekanda yaptığı açıklamalarla sevenlerini tedirgin etmişti. "Bir daha beni göremeyebilirsiniz" ifadelerini kullanan ünlü sanatçı, bu sözleriyle magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki, Deniz neden böyle konuştu? İşin aslı ne?

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Son dönemde ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlarla magazin gündeminden düşmeyen Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Deniz'in "Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim" sözleri, hayranları arasında kaygıya yol açtı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kısa bir süre sonra ise bu sözlerinin nedeni ortaya çıktı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Biliyorsunuz, bir süredir ailevi sorunlar yaşıyor. Özellikle abisinden gelen rahatsız edici mesajlar hem onu hem de eşini bunaltmış durumda. Çift, bu baskılardan uzaklaşmak için kısa bir süreliğine gözlerden uzak bir yaşam planlıyor. Ama merak etmeyin, hayranlarını bırakmak ya da Türkiye'den ayrılmak gibi bir niyeti yok. Hatta Zekeriyaköy'de yeni bir ev bakmaya bile başlamış!"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

2023 yılında evlenen Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın yaşadığı bu zorlu süreç, sanatçının sosyal hayatını ve kariyerini etkileyebilecek önemli bir dönemeç olarak görülüyor. Sevenleri ise Deniz'in en kısa zamanda eski enerjisiyle sahnelere dönmesini umut ediyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İMALI PAYLAŞIM

Öte yandan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz ve abisi Ercan Deniz, ailecek çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ercan Deniz ise fotoğrafa, "En büyük zenginlik" diyerek not düştü. Magazin gündeminde kısa sürede ses getiren paylaşıma Özcan Deniz'in hayranlarından ise tepki yağdı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!
Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor
20 yıl vade yüzde 10 peşinat! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzyılın konut projesi TOKİ ile başlıyor
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı
Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında
Itamar Ben-Gvir ayaklandı! Trump'ın Gazze planına aşırı sağcı İsrailli bakanlardan itiraz
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Beşiktaş Teknik Direktörü moral aşısıyla yıldızları kendine getirdi! Sergen Kartal'a iyi geldi!