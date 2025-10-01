Özcan Deniz “Bir daha beni göremeyebilirsiniz” demişti! O sözlerin perde arkası ortaya çıktı

Kaynak: Sosyal medya

Kısa bir süre sonra ise bu sözlerinin nedeni ortaya çıktı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Biliyorsunuz, bir süredir ailevi sorunlar yaşıyor. Özellikle abisinden gelen rahatsız edici mesajlar hem onu hem de eşini bunaltmış durumda. Çift, bu baskılardan uzaklaşmak için kısa bir süreliğine gözlerden uzak bir yaşam planlıyor. Ama merak etmeyin, hayranlarını bırakmak ya da Türkiye'den ayrılmak gibi bir niyeti yok. Hatta Zekeriyaköy'de yeni bir ev bakmaya bile başlamış!"