Son dakika haberi! Güllü'nün son anları A Haber'de! Akılalmaz olay sonrası feryat ettiler: "Eyvah düşmüş koş!"

Son dakika haberi! "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da 5. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi. Şarkıcının son görüntülerine A Haber ulaştı. Görüntülerde Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşıyla konuşmaları yer alıyor. Ünlü ismin pencereden düştüğü anlarda evdekilerin, "Eyvah düşmüş koş." diyerek apartman girişine koştuğu görülüyor.

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da 5. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi.

Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de

PENCEREDEN DÜŞTÜ

52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Güllü'nün düştüğü pencere (A Haber)Güllü'nün düştüğü pencere (A Haber)

Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜLLÜ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şarkıcının son görüntülerine A Haber ulaştı. Ünlü ismin akılalmaz kazadan hemen önce, "Herkes tamam mı?" dediği duyuluyor. Görüntülerde Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşıyla konuşmaları yer alıyor. Güllü'nün pencereden düştüğü anlarda evdekilerin, "Eyvah düşmüş koş." diyerek apartman girişine koştuğu görülüyor.

Güllü'nün düştüğü pencere (A Haber)Güllü'nün düştüğü pencere (A Haber)

Şarkıcının komşusu Halit Becergen (73), gazetecilere, komşularının haber vermesi üzerine durumu öğrendiğini söyledi.

Tut ile yaklaşık 1,5 yıldır komşu olduklarını anlatan Becergen, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin." dedi.

Güllü'nün son görüntüsü (A Haber)Güllü'nün son görüntüsü (A Haber)

Esnaf Sezgin Kaya da Tut'un yaşamını yitirmesi nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler." ifadelerini kullandı.

Güllü'nün düştüğü apartman (DHA)Güllü'nün düştüğü apartman (DHA)

"ÇINARCIK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece saat 01.28'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü. (İHA)Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü. (İHA)

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Şarkıcı Güllü (Sosyal medya)Şarkıcı Güllü (Sosyal medya)

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak İstanbul'a götürülen Gül Tut'un cenazesinin yarın öğle namazından sonra Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi

