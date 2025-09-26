Son dakika haberi! Güllü'nün son anları A Haber'de! Akılalmaz olay sonrası feryat ettiler: "Eyvah düşmüş koş!"

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da 5. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi.
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de
PENCEREDEN DÜŞTÜ
52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÜLLÜ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şarkıcının son görüntülerine A Haber ulaştı. Ünlü ismin akılalmaz kazadan hemen önce, "Herkes tamam mı?" dediği duyuluyor. Görüntülerde Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşıyla konuşmaları yer alıyor. Güllü'nün pencereden düştüğü anlarda evdekilerin, "Eyvah düşmüş koş." diyerek apartman girişine koştuğu görülüyor.
Şarkıcının komşusu Halit Becergen (73), gazetecilere, komşularının haber vermesi üzerine durumu öğrendiğini söyledi.
Tut ile yaklaşık 1,5 yıldır komşu olduklarını anlatan Becergen, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin." dedi.