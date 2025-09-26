PODCAST
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 22:10
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da 5. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi. Şarkıcının son görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...
