Haberler
Güncel Videoları
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 20:34
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'da 5. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi. Şarkıcının son görüntülerine A Haber ulaştı. Görüntülerde Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşıyla konuşmaları yer alıyor.
