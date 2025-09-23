Yeni bir yüz yeni bir hayat! Aynadaki Yabancı’nın Azra'sı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

PODCAST CANLI YAYIN

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Aynadaki Yabancı" dizisinin ikinci tanıtımı da yayınlandı. Çok konuşulan tanıtım filminin ardından dizinin hikayesi şimdiden merak uyandırdı. Aynadaki Yabancı dizisinin senaryosu kadar oyuncuları da merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Aynadaki Yabancı’nın Azra'sı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Aynadaki Yabancı, ikinci tanıtımıyla izleyiciyi ekrana kilitledi. Hikayesi ve oyuncu kadrosu şimdiden gündem olurken dizinin Azra'sı Simay Barlas da dikkatleri üzerine çekti. İşte genç oyuncunun biyografisi...

(Simay Barlas)(Simay Barlas)

Simay Barlas Kimdir?

Simay Barlas, 7 Mayıs 1999'da doğmuştur.

Oyunculuk kariyerine 2015'te Paramparça dizisiyle başlamış ve bu yapımda Öykü karakterini canlandırmıştır.

(Simay Barlas)(Simay Barlas)

Simay Barlas Nereli?

İstanbul'da doğmuştur.

Simay Barlas Kaç Yaşında?

7 Mayıs 1999 yılında doğmuştur yani 26 yaşındadır.

(Simay Barlas)(Simay Barlas)

Simay Barlas Hangi Üniversite Mezunu?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur.

(Simay Barlas)(Simay Barlas)

Simay Barlas Evli Mi?

Özel hayatına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

(Simay Barlas)(Simay Barlas)

Simay Barlas Hangi Dizilerde Oynadı?

  1. 2014 - Paramparça - Öykü - Yardımcı oyuncu
  2. 2016-2017 - Hayat Bazen Tatlıdır - Gözde Sarıyaz
  3. 2017 - Adı Efsane Naz Yalınay
  4. 2019-2020 - Zalim İstanbul - Damla Karaçay
  5. 2020 - Bir Annenin Günahı - Yağmur - Başrol oyuncusu
  6. 2021-2022 - Aziz - Efnan
  7. 2023- Ömer - Süreyya

(Simay Barlas)(Simay Barlas)

Simay Barlas Hangi Filmlerde Oynadı?

  1. 2019 - Dijital Esaret

(Simay Barlas)(Simay Barlas)

Simay Barlas şu an hangi dizide oynuyor?

Barlas son olarak Aynadaki Yabancı dizisinde Azra karakterine hayat veriyor.

Aynadaki Yabancı 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Aynadaki Yabancı Azra karakteri nasıl biri?

Azra, aylardır içinde taşıdığı özlemin ağırlığıyla, kızı Leyla'ya kavuşacağı günün hayalini kurmaktadır. Bu uğurda her şeyi göze alan Azra, evden kaçtığı sırada karşısına çıkan Doktor Barış'ı ikna etmeyi başarır. Barış'ın ellerinde bambaşka bir yüze kavuşur; öyle ki artık onu sadece kendisi ve Barış tanıyabilecektir. Dışarıdan bakıldığında kusursuz olan bu değişim, Azra'ya yeni bir kimlik ve yeni bir güç verir.

