Yeni bir yüz yeni bir hayat! Aynadaki Yabancı’nın Azra'sı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Barlas son olarak Aynadaki Yabancı dizisinde Azra karakterine hayat veriyor.

Aynadaki Yabancı Azra karakteri nasıl biri?

Azra, aylardır içinde taşıdığı özlemin ağırlığıyla, kızı Leyla'ya kavuşacağı günün hayalini kurmaktadır. Bu uğurda her şeyi göze alan Azra, evden kaçtığı sırada karşısına çıkan Doktor Barış'ı ikna etmeyi başarır. Barış'ın ellerinde bambaşka bir yüze kavuşur; öyle ki artık onu sadece kendisi ve Barış tanıyabilecektir. Dışarıdan bakıldığında kusursuz olan bu değişim, Azra'ya yeni bir kimlik ve yeni bir güç verir.