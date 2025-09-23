Yeni bir yüz yeni bir hayat! Aynadaki Yabancı’nın Azra'sı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Aynadaki Yabancı" dizisinin ikinci tanıtımı da yayınlandı. Çok konuşulan tanıtım filminin ardından dizinin hikayesi şimdiden merak uyandırdı. Aynadaki Yabancı dizisinin senaryosu kadar oyuncuları da merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Aynadaki Yabancı’nın Azra'sı Simay Barlas kimdir? Simay Barlas kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Aynadaki Yabancı, ikinci tanıtımıyla izleyiciyi ekrana kilitledi. Hikayesi ve oyuncu kadrosu şimdiden gündem olurken dizinin Azra'sı Simay Barlas da dikkatleri üzerine çekti. İşte genç oyuncunun biyografisi...
Azra, aylardır içinde taşıdığı özlemin ağırlığıyla, kızı Leyla'ya kavuşacağı günün hayalini kurmaktadır. Bu uğurda her şeyi göze alan Azra, evden kaçtığı sırada karşısına çıkan Doktor Barış'ı ikna etmeyi başarır. Barış'ın ellerinde bambaşka bir yüze kavuşur; öyle ki artık onu sadece kendisi ve Barış tanıyabilecektir. Dışarıdan bakıldığında kusursuz olan bu değişim, Azra'ya yeni bir kimlik ve yeni bir güç verir.