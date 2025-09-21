SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Aynadaki Yabancı bomba gibi geliyor...

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Aynadaki Yabancı” dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı. Tanıtım, diziyi bekleyen izleyiciyi de bir hayli heyecanlandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Eylül 2025
Aynadaki Yabancı bomba gibi geliyor...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dramatik hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu dizinin senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan kaleme alıyor. Tanıtımda Azra, aylardır içinde taşıdığı özlemin ağırlığıyla, kızı Leyla'ya kavuşacağı günün hayalini kurmaktadır. Bu uğurda her şeyi göze alan Azra, evden kaçtığı sırada karşısına çıkan Doktor Barış'ı ikna etmeyi başarır. Barış'ın ellerinde bambaşka bir yüze kavuşur; öyle ki artık onu sadece kendisi ve Barış tanıyabilecektir. Dışarıdan bakıldığında kusursuz olan bu değişim, Azra'ya yeni bir kimlik ve yeni bir güç verir.

ESKİYLE YÜZLEŞİYOR
Fakat kader, onun karşısına beklenmedik bir anda Emirhan'ı çıkarır. Bir restoranda yolları kesiştiğinde Azra, yüzünü gizlemeyi başarsa da içinde taşıdığı geçmişi ve ruhunu saklayabilecek midir? Yeni hayatına adım atan Azra'nın, eskiyle yüzleşmekten kaçışı o kadar da kolay olmayacaktır. Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ABD’de iki kritik temas! BM’de konuşacak Trump ile buluşacak
AK Parti’den CHP’li Özel’in Başkan Erdoğan’a iftiralarına sert tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği
Siyonistlerin peşinde olduğu yazıtlar nasıl bulundu? Payitahta neden getirildi? Uzman isim açıkladı: Kudüs, Osmanlı toprağıydı
Emekli hesapları değişiyor! Yeni yılda emekli maaş hesabı da değişecek... İşte hesaplamalar...
Samsun’da kaza süsüyle cinayetten yasak ilişki çıktı! Serdar Kıyak meğer aynı hastanede çalıştığı psikolog ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Trabzonspor’dan Arda Kardeşler tepkisi: Kötü niyet ve ahlaka aykırı! Hakemliği bitmiştir
Casus filmi gibi | Aidat Savaşı | Nelere dikkat edilmeli? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı
Devletlerin Filistin’i tanıma kararı sonrası İsrail Gazze’deki saldırılarını artırdı!
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor... Özgür Özel’den blok liste dayatması! Kılıçdaroğlu’na Gel şaibeyi akla telefonu
Fırtına evinde kayıp! Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1 | MAÇ SONUCU
Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı
Yurtta yangınlarla mücadele! Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya Aliefendi’deki alevler tamamen kontrol altında
Ata’nın sağlığı için bugün son! Alperen Şengün’den destek...
Başkan Erdoğan 20 yıldır BM’de hakikatı haykırıyor! Filistin’e ses Gazze ve Kudüs’e nefes oldu: İsrail’i haritalarla bozguna uğrattı
Domenico Tedesco kararını verdi! Kasımpaşa maçında forma o yıldızların
Alişan’dan siyonistlere Gazze tepkisi: Yıkılasın İsrail enkazını göreyim
Ya YPG entegre olacak ya kılıç kınından çıkacak! Şara PKK sabote ediyor dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
Charlie Kirk suikastçısı Tyler Robinson’ın 3 yıl önceki görüntüleri polis kamerasında çıktı
Aylar önce sessiz sedasız nişanlandılar! Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in müstakbel eşi bakın kim çıktı
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra’nın talihsizliği Selim’in mucizesi: 3 ay ömrüm kalmış| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı