Aynadaki Yabancı bomba gibi geliyor...

Dramatik hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu dizinin senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan kaleme alıyor. Tanıtımda Azra, aylardır içinde taşıdığı özlemin ağırlığıyla, kızı Leyla'ya kavuşacağı günün hayalini kurmaktadır. Bu uğurda her şeyi göze alan Azra, evden kaçtığı sırada karşısına çıkan Doktor Barış'ı ikna etmeyi başarır. Barış'ın ellerinde bambaşka bir yüze kavuşur; öyle ki artık onu sadece kendisi ve Barış tanıyabilecektir. Dışarıdan bakıldığında kusursuz olan bu değişim, Azra'ya yeni bir kimlik ve yeni bir güç verir.



ESKİYLE YÜZLEŞİYOR

Fakat kader, onun karşısına beklenmedik bir anda Emirhan'ı çıkarır. Bir restoranda yolları kesiştiğinde Azra, yüzünü gizlemeyi başarsa da içinde taşıdığı geçmişi ve ruhunu saklayabilecek midir? Yeni hayatına adım atan Azra'nın, eskiyle yüzleşmekten kaçışı o kadar da kolay olmayacaktır. Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler bulunuyor.