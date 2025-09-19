Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Aşk ve Gözyaşı, güçlü kadrosu ve duygusal derinliğiyle sezona damga vurmaya geliyor! Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizi, bastırılmış duygular, kırgınlıklar ve ikinci şanslar üzerine çarpıcı bir hikâye anlatıyor. İlk bölümde hem aşkın hem de yüzleşmenin en sert hâline tanık olacaksınız. Peki bu akşam atv ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşacak olan dizinin kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Birinci bölümde izleyiciyi neler bekliyor? Başroller, karakterleri ve projeye dair neler anlattı? Afiş çekimlerinde ve set arkasında neler yaşandı? Tüm detaylar haberimizde!
Giriş Tarihi: