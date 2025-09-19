Aşk ve Gözyaşı’nın Meyra’sı Hande Erçel’in bebek gibi cildinin sırrı ortaya çıktı! Meğer gece yatarken...
ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi. İlk bölüme saatler kala heyecanlı bekleyiş devam ederken dizinin başrolü Hande Erçel'in güzellik sırrı gündem oldu. Meyra karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncunun, bebek gibi pürüzsüz cildinin sırrı ortaya çıktı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel'in gece rutini...
TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı için geri sayım başladı. Dizinin ilk bölümü yayınlanmadan önce başrollerden Hande Erçel, Meyra karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Güzelliği ve zarif duruşuyla dikkat çeken Erçel'in bebek gibi pürüzsüz cildinin sırrı ise şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
Son dönemde oyunculuğunun yanı sıra kusursuz güzelliğiyle de adından söz ettiren Hande Erçel, genç ve sağlıklı görünümünü düzenli gece bakım rutiniyle koruyor. Hayranları tarafından merak edilen bu cilt sırrı, oyuncunun gece yatmadan önce uyguladığı basit ama etkili bakım adımlarından oluşuyor.
İşte Hande Erçel başta olmak üzere ünlülerin güzellik sırları...
PELİN KARAHAN
"Kivinin göz altlarını rahatlatıcı etkisini duymuştum. Birkaç kez denedim, gerçekten de işe yarıyor. İnce dilim halinde gözlerinizin üzerine koyuyorsunuz; gözlerinizi hem dinlendiriyor hem de göz altındaki koyu halkaların rengini alıyor. Bu yöntem kurtarıcım oldu."
SERENAY SARIKAYA
"Küçüklüğümden beri cildime çok iyi bakarım, annem bana öyle bir alışkanlık kazandırdı. 15 yaşımdan beri tonikle, peelingle cildimi temizlerim. Yoğun dönemlerimde ayda bir cilt bakımına giderim. Sağlıklı beslenen biriyim. Suyumu çok güzel tüketirim, gerçekten güzel şeyler yerim. Bunun cildime yansıdığını düşünüyorum."
ŞEYMA SUBAŞI
"Tonik kullanıyorum. Spordan sonra cildimi yeniden temizliyorum. C vitaminli bir ürün sürüyorum. Akşam mesela serum sürüyorum. Leke ve kırışıklık karşıtı oluyor genelde bu. Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Güneş kremi en önemlisi"
MİNE TUGAY
"Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum"
HANDE ATAİZİ
"Haftada 4 gün spor yapıyorum. Bunun yanı sıra düzenli olarak kolajen kullanıyorum. Jennifer Aniston'un bir röportajına denk gelmiştim, o röportajdan çok etkilendim. Kolajen kullanmaya karar verme hikâyem bu şekilde gerçekleşti. Demem o ki; güzel yaş almanın en önemli sırları sağlıklı beslenme, düzenli spor ve kolajen desteği"
BENSU SORAL
"Annemi arıyorum ve bana balların, kahvelerin, limonların, her seferinde içinde çeşit çeşit şeylerin olduğu tarifler alıyorum ve yüzüme uyguluyorum. İşlemden sonra da yüzüme nemlendirici kremimi sürüyorum. Bazen de sadece cilt bakımına gidiyorum."
BURÇİN TERZİOĞLU
"Nemlendiricilerimi eksik etmem bir de hem vücuduma hem de yüzüme peeling uygularım. Haftada bir gün masaj yaptırırım. Bundan vazgeçemem. Benim meditasyonum da o. SPA seçerken hamamının olmasına dikkat ediyorum. Ne buhar ne sauna… Hamamın yerini hiçbir şey tutmuyor. Kesenin de cilt için çok iyi olduğunu düşünüyorum."
BURCU KIRATLI
"Günlük rutinlerim var. Makyajımı derinlemesine temizliyorum. Cilt bakımlarımı ihmal etmiyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Hayatımda hiç diyet yapmadım. Genetik olarak şanslıyım. Kilo almıyorum, hızlı yakıyorum"
ÇAĞLA ŞIKEL
"Genelde dermatolojik ürünler kullanıyorum. Sorunsuz bir cildim olsa da düzenli bakım yapmayı ve cildimle ilgilenmeyi severim. Sabah ilk iş temizleme jelleri ile yıkar, sonra tonikle silip temizlerim. C vitamini serumumu ve nemlendirici kremimi sürerim. 2 ayrı göz kremi kullanırım; göz altlarıma ayrı, göz kapaklarıma ayrı... Ayrıca ayda bir cilt bakımı yaptırırım. Gerçi kremler bana sadece kısa süreliğine izleri yumuşatıyor gibi geliyor. Spor yaparak, düzenli beslenerek, bol su içerek hem bedenin hem de ruh güzelliğinin daha çok güzelleştiğini, içsel beslemenin daha uzun ömürlü olduğunu düşünüyorum."
FAHRİYE EVCEN
"Güzel ve bebek gibi bir cildin doğuştan bir şans olduğunu veya ulaşmak için çok çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünülebilirsiniz, ama aslında yapacağınız ufak şeyler büyük fark yaratıyor. Örneğin bence mutluluk cildi güzelleştiriyor. Sizi mutlu eden şeyleri daha çok yaparsanız, daha çok içten gülerseniz bunun cildinize de yansıdığına inanıyorum. Güzel bir cilt için bol bol su içmek de önemli."
HANDE ERÇEL
Geçen yıllarda Ömür Sabuncuoğlu'na röportaj veren Hande Erçel, şunları söylemişti: "Ada çayı yakıyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Uzerlik tohumu da yakıyorum. Bunların enerjiyi temizlediğine inanıyorum. Çok fazla kendisiyle uğraşan biri değilim. Temizliğe önem veriyorum. Yüzüme buz uygulamayı seviyorum. Buz maskesi de yapıyorum. Buz bantlarıyla yattığım bile oluyor"
JENNIFER LOPEZ
"Her zaman çok basit bir cilt bakım rutinim oldu. Her zaman temizleyici, biraz nemlendirici krem, güneş kremi..."
NEBAHAT ÇEHRE
"Modada ve makyajda trendleri takip ederken saç ve cilt tonlarını göz ardı etme. Yüzünü mazeretin ne olursa olsun temizlemeden yatma. Kendin için hep iyi olanı iste. Çağır ki gelsin. Ekmek ve benzeri hamur işini sabah öğünü dışında hiç kullanma. İçki içiyorsan günde sadece bir kadeh iç. Sigara hiç kullanma. Kırmızı et yerine balık tercih et. Acıkınca bol salata tüket. Kendini sev, seni sevenlerle ve sevdiklerinle zaman geçir"
SELEN SEYVEN
"Düzenli spor yapıp, sağlıklı beslenerek hem genç hem de güzel hissediyorum. Gün içinde hindistan cevizi ve yer elması tüketerek hem tatlı ihtiyacımı karşılıyorum, hem de vücudumun yakacağı enerjiyi direkt veriyorum. Sabah ve akşamları mutlaka detoks çayımı içerim. Bitkisel renk dengeleyici ürünler kullanıyorum. Yüzüme olabildiğince az makyaj yaparak ve bitkisel yağlar kullanarak cildimin nefes almasına dikkat ediyorum. Kullandığım kayısı yağının hem gençleştirici hem de nem dengeleyici özelliği yüzümü diri tutuyor"