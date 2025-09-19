Aşk ve Gözyaşı’nın Meyra’sı Hande Erçel’in bebek gibi cildinin sırrı ortaya çıktı! Meğer gece yatarken...

HANDE ATAİZİ "Haftada 4 gün spor yapıyorum. Bunun yanı sıra düzenli olarak kolajen kullanıyorum. Jennifer Aniston'un bir röportajına denk gelmiştim, o röportajdan çok etkilendim. Kolajen kullanmaya karar verme hikâyem bu şekilde gerçekleşti. Demem o ki; güzel yaş almanın en önemli sırları sağlıklı beslenme, düzenli spor ve kolajen desteği"

BENSU SORAL "Annemi arıyorum ve bana balların, kahvelerin, limonların, her seferinde içinde çeşit çeşit şeylerin olduğu tarifler alıyorum ve yüzüme uyguluyorum. İşlemden sonra da yüzüme nemlendirici kremimi sürüyorum. Bazen de sadece cilt bakımına gidiyorum."

BURÇİN TERZİOĞLU "Nemlendiricilerimi eksik etmem bir de hem vücuduma hem de yüzüme peeling uygularım. Haftada bir gün masaj yaptırırım. Bundan vazgeçemem. Benim meditasyonum da o. SPA seçerken hamamının olmasına dikkat ediyorum. Ne buhar ne sauna… Hamamın yerini hiçbir şey tutmuyor. Kesenin de cilt için çok iyi olduğunu düşünüyorum."

BURCU KIRATLI "Günlük rutinlerim var. Makyajımı derinlemesine temizliyorum. Cilt bakımlarımı ihmal etmiyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Hayatımda hiç diyet yapmadım. Genetik olarak şanslıyım. Kilo almıyorum, hızlı yakıyorum"