Aşk ve Gözyaşı dizisi Meyra ve Selim’in düğün yeri neresi? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı nerede çekiliyor?

ATV'de ekrana gelecek Aşk ve Gözyaşı dizisi, yayınlanan fragmanıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Fragmanda özellikle Meyra ve Selim'in düğün sahneleri izleyicilerin ilgisini topladı. Seyirciler, "Aşk ve Gözyaşı dizisi nerede çekiliyor?" sorusu merak ediyor. İlk bölümü 19 Eylül Cuma günü yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekiyor. Peki Aşk ve Gözyaşı dizisi Meyra ve Selim'in düğün yeri neresi?

ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda başrolleri Hande Erçel ve Barış Arduç paylaşıyor. Meyra ve Selim'in aşklarının en mutlu ve taze günlerinden bir kesiti yansıtan düğün sahnesi, hem romantik atmosferiyle hem de tüm oyuncu kadrosunu bir araya getirilmesiyle dikkat çekiyor. Peki Aşk ve Gözyaşı nerede çekiliyor? İşte fragmandan kareler…

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Atv'de yayınlanacak olan Aşk ve Gözyaşı dizisi İstanbul'un farklı semtlerinde çekiliyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ MEYRA VE SELİM'İN DÜĞÜN YERİ NERESİ?

ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın fragmanlarında, Meyra ve Selim'in Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen düğün sahnesi dikkatleri üzerine çekti. İzleyicilerin merak ettiği düğün sahnesi, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy'de çekildiği biliniyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Barış Arduç'un Selim, Hande Erçel'in ise Meyra karakteriyle seyirci karşısına çıkacağı dizi hem duygusal yoğunluğu hem de görsel gücüyle dikkat çekiyor.

Orijinal hikayeye sadık kalan yapım, Türk izleyicisine özel sürprizlerle bezenmiş etkileyici bir aşk öyküsü sunmaya hazırlanıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Barış Arduç – Selim Keskin

Hande Erçel – Meyra Aksel Keskin

Ali İpin – Çetin Aksel

Sanem Çelik – Dilşah Yıldırım

Şenay Gürler – Yeliz Aksel

Kubilay Tuncer – Aziz Aksel

Senan Kara – Zuhal Aksel

Necat Bayar – Emin Keskin

Feri Baycu Güler – Menekşe Keskin

Öznur Serçeler – Sema Tunalı

Lorin Merhart – Harun Aksel

Afranur Karagöz – Işıl Aksel

Gürhan Altundaşar – Oğuz Keskin

Aslı İnandık – Eda Keskin

Mert Denizmen – Furkan Akçay

