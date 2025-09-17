Aşk ve Gözyaşı dizisi Meyra ve Selim’in düğün yeri neresi? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı nerede çekiliyor?
ATV'de ekrana gelecek Aşk ve Gözyaşı dizisi, yayınlanan fragmanıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Fragmanda özellikle Meyra ve Selim'in düğün sahneleri izleyicilerin ilgisini topladı. Seyirciler, "Aşk ve Gözyaşı dizisi nerede çekiliyor?" sorusu merak ediyor. İlk bölümü 19 Eylül Cuma günü yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosu da oldukça dikkat çekiyor. Peki Aşk ve Gözyaşı dizisi Meyra ve Selim'in düğün yeri neresi?
Giriş Tarihi: