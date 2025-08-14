Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den boşanma iddialarına yanıt!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırdı. 2019'da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem''e kavuştu.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sosyal medya hesaplarında yaptıkları mutlu aile paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.
Ancak sosyal medyayı aktif olarak Evcen'in 13,7 milyon takipçisi bulunan Instagram'daki bir hareketi takipçilerinin gözünden kaçmadı.