PODCAST CANLI YAYIN

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den boşanma iddialarına yanıt!

2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandıran Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit'in boşanacağı iddiası hayranlarını hem şaşırtmış hem de üzmüştü. Evcen’in soyadı hamlesinin ardından ortaya atılan iddiaların ardından ikiliden gelen son Instagram paylaşımı dedikodulara yanıt niteliğinde oldu.

Giriş Tarihi:
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den boşanma iddialarına yanıt!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırdı. 2019'da ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem''e kavuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sosyal medya hesaplarında yaptıkları mutlu aile paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ancak sosyal medyayı aktif olarak Evcen'in 13,7 milyon takipçisi bulunan Instagram'daki bir hareketi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Evcen, hesabının profil bilgilerinde yer alan soyadı kısmını sildi. Ünlü ismin bu adımı herkesi şaşırttı. Özçivit soyadını silen Fahriye Evcen'in bu hareketi boşanıyorlar mı dedikodularını da beraberinde getirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ayrılık iddiaların hızla yayılmasından saatler sonra oyuncunun yeniden 'Özçivit' soyadını yazdığı görüldü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Boşanma iddialarının gündeme gelmesinin ardından sessiz kalan ünlü çift, günler sonra birlikte verdikleri pozlarla söylentilere noktayı koydu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, otomobilde çekilen karelerini peş peşe Instagram hesaplarında paylaşarak dedikodulara adeta görsel bir yanıt verdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! "Sıkı para politikası devam edecek"
Takas İstanbul
Emekliye yüzde 10.56 zam hesabı geldi! Merkez'den SSK,BAĞKUR'a tam isabet tahmin! Ocak 2026'da en düşük 17.170 TL maaş...
Güney Kıbrıs'ta 29 yıllık provokasyon! Türk bayrağını indirmeye kalkan Solomos Solomou'nun heykelini diktiler
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Türk Telekom
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı
Solskjaer'den sürpriz karar! İlk 11'ini belirledi
Grand Kartal Otel faciasında karanlık rapor bilmecesi! İrfan Acar'ın 428 bin liralık şüpheli para transferi
Trump kartları açtı! Alaska’da Putin’e yapacağı teklif ortaya çıktı
Çanakkale'de 22 milyonluk itfaiye aracı yangınlarda İtfaiye Müdürü Olcay Runa'nın villasına gitti! Alevler hem üç evi hem de aracı küle çevirdi
Trump'tan Putin ile Alaska'da buluşmadan önce Zelenskiy'le görüştü! Avrupalı liderlerle online toplantı
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özel'e soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepki
İBB'deki "reklam ihaleleri" vurgununa yönelik operasyon! 13 isim adliyeye sevk edildi! Listede kimler var?
Tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı! Rüşvet ağıyla ilgili sorulara tek cevap: "Hatırlamıyorum"
CHP yalanlamıştı! Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş'ın arabasına bindiği kayıtlar ortaya çıktı
Aydın'da CHP depremi AK Parti rüzgarı! Özlem Çerçioğlu ile birlikte listede 3 isim daha var
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Son durum ne?