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2 haftada 20 kilo verdi: Hakan Ural'dan 72 saatte iştah azaltan içecek tarifi! "Her sabah 1 kaşık..."

Son dönemde ekranlarda sıkça gördüğümüz Hakan Ural, geçirdiği büyük fiziksel değişimle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sunucunun, kısa sürede tam 22 kilo verdiği iddiası magazin dünyasında geniş yankı buldu. Bu büyük değişimin arkasında ise düzenli bir beslenme programı olduğu söyleniyor. Peki, Hakan Ural'ın hızla kilo vermesini sağlayan bu diyetin sırrı ne? İşte detaylar ve uzmanların konuya dair görüşleri...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 14:39 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 14:40
2 haftada 20 kilo verdi: Hakan Ural’dan 72 saatte iştah azaltan içecek tarifi! Her sabah 1 kaşık...

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Ünlü televizyon sunucusu Hakan Ural, son günlerde ekranlarda sergilediği yeni fit haliyle magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Kilo verme sürecindeki bu hızlı değişim, hem takipçilerini hem de sağlık uzmanlarını meraklandırdı. Ural'ın sadece 15 günde tam 22 kilo verdiği iddia edilen diyetinin detayları ise ünlü köşe yazarı Yüksel Aytuğ'un bugünkü yazısında ortaya çıktı. Peki, Hakan Ural'ın uyguladığı bu diyet gerçekten mucizevi mi yoksa sağlık açısından riskli mi? İşte Ural'ın diyetinin perde arkası...

Diyetin Temel Taşları: Sirke, Karbonat ve Türk Kahvesi

Hakan Ural'ın her sabah keyifle izlenen programı Neler Oluyor Hayatta'da gözle görülür şekilde kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı. Bu değişimin arkasındaki sır ise gün yüzüne çıktı: Ural, sabahları bir bardak suya eklediği bir çay kaşığı sirke ile güne başlıyor. Sirkenin ardından İngiliz karbonatı ve limon ilave ettiği su ile devam eden Ural, gün boyunca sıvı tüketimine büyük önem veriyor. Bu alışkanlık, metabolizmasını hızlandırmak adına diyetinin vazgeçilmez parçası haline gelmiş durumda.

72 SAAT İÇİNDE İŞTAHI AZALDI

Bunun yanında, Ural'ın diyetinde dikkat çeken bir diğer unsur, günde ortalama 7 bardak şekersiz Türk kahvesi tüketmesi. Ural, şeker kullanımını tamamen bırakmasının ardından sadece 72 saat içinde iştahının azaldığını fark ettiğini belirtiyor.

Tek Öğün Diyeti: Saat 15.00-16.00 Arası Beslenme

Ural'ın diyeti, sadece bir öğün beslenmeye dayalı. Her gün 15.00 ile 16.00 saatleri arasında tek öğün tüketen Ural, bu öğünde mutlaka avuç içi büyüklüğünde et veya balık yediğini, yanında bol salata tükettiğini söylüyor. İlginç olan ise salatayı her zaman ana yemeğinden önce tüketmesi. Bu beslenme düzeniyle aç kalmadan kilo verebildiğini ifade eden Ural, akşam çok acıkması durumunda sadece iki kaşık ev yoğurdu ve az miktarda lahana turşusu tüketiyor.

Yoğun Egzersiz Programı: 15 Bin Adım ve Yüzme

Ural'ın hızlı kilo kaybında diyet kadar egzersiz de büyük rol oynuyor. Günde ortalama 15 bin adım atan ünlü sunucu, bunun yanında her gün iki dakika yüksek tempoda koşu bandında depar atarak nefes nefese kaldığını belirtiyor. Kalori yakmak için tempoyu artırmanın şart olduğunu vurgulayan Ural, ayrıca 20 metrelik havuzda günde 70 tur yüzdüğünü de sözlerine ekliyor.

"Kronik Hastalığı Olanlar Dikkatli Olmalı"

Ural, kilo verme sürecindeki başarısını paylaşırken önemli bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyor. Kronik rahatsızlığı olanların bu tarz diyet programlarını doktorlarına danışmadan kesinlikle uygulamaması gerektiğini söylüyor. Diyet her ne kadar kendisine iyi gelmiş olsa da, başkaları için aynı sonucu vermeyebileceğini hatırlatıyor. Bu nedenle herkesin öncelikle kapsamlı sağlık kontrollerinden geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Ural'ın mucizevi diyetinin sağlık açısından ne kadar güvenli olduğu ise tartışmalı. Uzmanlar, hızlı kilo vermenin genellikle kısa vadede başarılı olsa da, uzun vadede sağlıksız sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle tek öğün beslenme ve aşırı kısıtlı diyetler, vücudun ihtiyaç duyduğu besinlerden mahrum kalmasına neden olabilir. Ayrıca yüksek miktarda kafein tüketimi de bazı bireyler için olumsuz etkilere yol açabilir.

Ancak her şeye rağmen, Hakan Ural'ın bu disiplinli yaşam tarzı ve motivasyonu, kısa sürede büyük bir değişim yaratmış durumda. Ural'ın mucize diyeti bir yandan dikkat çekerken, diğer yandan bu diyetin her birey için uygun olmayabileceği ve sağlık profesyonellerinin gözetiminde yapılması gerektiği de göz ardı edilmemeli.

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