Tek Öğün Diyeti: Saat 15.00-16.00 Arası Beslenme

Ural'ın diyeti, sadece bir öğün beslenmeye dayalı. Her gün 15.00 ile 16.00 saatleri arasında tek öğün tüketen Ural, bu öğünde mutlaka avuç içi büyüklüğünde et veya balık yediğini, yanında bol salata tükettiğini söylüyor. İlginç olan ise salatayı her zaman ana yemeğinden önce tüketmesi. Bu beslenme düzeniyle aç kalmadan kilo verebildiğini ifade eden Ural, akşam çok acıkması durumunda sadece iki kaşık ev yoğurdu ve az miktarda lahana turşusu tüketiyor.