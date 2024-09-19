Ural'ın diyeti, sadece bir öğün beslenmeye dayalı. Her gün 15.00 ile 16.00 saatleri arasında tek öğün tüketen Ural, bu öğünde mutlaka avuç içi büyüklüğünde et veya balık yediğini, yanında bol salata tükettiğini söylüyor. İlginç olan ise salatayı her zaman ana yemeğinden önce tüketmesi. Bu beslenme düzeniyle aç kalmadan kilo verebildiğini ifade eden Ural, akşam çok acıkması durumunda sadece iki kaşık ev yoğurdu ve az miktarda lahana turşusu tüketiyor.

Ural'ın hızlı kilo kaybında diyet kadar egzersiz de büyük rol oynuyor. Günde ortalama 15 bin adım atan ünlü sunucu, bunun yanında her gün iki dakika yüksek tempoda koşu bandında depar atarak nefes nefese kaldığını belirtiyor. Kalori yakmak için tempoyu artırmanın şart olduğunu vurgulayan Ural, ayrıca 20 metrelik havuzda günde 70 tur yüzdüğünü de sözlerine ekliyor.

Ural, kilo verme sürecindeki başarısını paylaşırken önemli bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmiyor. Kronik rahatsızlığı olanların bu tarz diyet programlarını doktorlarına danışmadan kesinlikle uygulamaması gerektiğini söylüyor. Diyet her ne kadar kendisine iyi gelmiş olsa da, başkaları için aynı sonucu vermeyebileceğini hatırlatıyor. Bu nedenle herkesin öncelikle kapsamlı sağlık kontrollerinden geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Ural'ın mucizevi diyetinin sağlık açısından ne kadar güvenli olduğu ise tartışmalı. Uzmanlar, hızlı kilo vermenin genellikle kısa vadede başarılı olsa da, uzun vadede sağlıksız sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle tek öğün beslenme ve aşırı kısıtlı diyetler, vücudun ihtiyaç duyduğu besinlerden mahrum kalmasına neden olabilir. Ayrıca yüksek miktarda kafein tüketimi de bazı bireyler için olumsuz etkilere yol açabilir.

Ancak her şeye rağmen, Hakan Ural'ın bu disiplinli yaşam tarzı ve motivasyonu, kısa sürede büyük bir değişim yaratmış durumda. Ural'ın mucize diyeti bir yandan dikkat çekerken, diğer yandan bu diyetin her birey için uygun olmayabileceği ve sağlık profesyonellerinin gözetiminde yapılması gerektiği de göz ardı edilmemeli.